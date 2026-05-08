Golf, Mazzoli guida il Catalunya Championship e sogna il primo titolo

Secondo giro del Catalunya Championship ormai in archivio. A guidare la classifica e il field dentro il weekend sono il danese Lucas Bjerregaard e l’azzurro Stefano Mazzoli. I due giocatori hanno chiuso davanti le prime 36 buche con uno score totale di -11 e hanno staccato di un colpo il sudafricano Yuvav Premlal, fermo a -10 in 3ª piazza.

Si rifà vedere nella parte alta della classifica anche il portoghese Ricardo Gouveia, momentaneamente in T4 insieme a JC Ritchie a -9. La top 10 provvisoria prima di giocare le ultime 36 buche è chiusa da Aaron Cockerill, Jack Senior e David Law a -8 in T6 e quattro giocatori appaiati in T9 a -7: Martin Couvra, Bernd Wiesberger, Alexander Levy e Jeff Winther.

Per Mazzoli, primo degli italiani in campo questa settimana sui fairway del Real Club de Golf El Prat di Barcellona, si tratta di una chance da non perdere per sancire la prima vittoria sul Dp World Tour e continuare una stagione che conta già 2 top 25 (23esimo al Crown Australian Open e 25esimo al BMW Australian PGA Championship). Attualmente 146esimo della Race to Dubai, il classe ‘96 ha anche l’opportunità di scalare la classifica e cercare di centrare quantomeno la top 100 dopo questo torneo.

Sotto par in Spagna anche Gregorio De Leo, che si piazza attualmente al 43esimo posto a pari merito a -3, e Filippo Celli, che passa il taglio con lo score di -2 in T61. Non sono riusciti a rientrare tra coloro i quali giocheranno il week end, invece, Renato Paratore (-1), Francesco Laporta (par), Guido Migliozzi (+1), Matteo Manassero (+2) e Francesco Molinari (+3). Ultimo, invece, Edoardo Molinari. Il fratello maggiore di Francesco (classe ‘81) ha chiuso in +13 in ultima piazza la sortita in Spagna.