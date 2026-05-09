Golf: Stefano Mazzoli secondo a un giro dalla fine in Catalogna. Premlall cerca la fuga

A 18 buche dalla fine dell’Estrella Damm Catalunya Championship, di scena al Real Club de Golf El Prat di Barcellona, c’è un uomo che sta cercando di prendere la via della fuga definitiva. Si tratta di Yurav Premlall, sudafricano che attualmente naviga al numero 598 del mondo e che prende la testa con lo score di -19 in questo moving day, staccando di quattro lunghezze tutti gli altri. Lo ottiene, peraltro, girando in 63 colpi, un -9 che gli regala il record del campo. Questo basta a far capire la sua giornata, in condizioni meteorologiche peraltro per nulla favorevoli con l’andar del tempo.

Continua a girare bene, e anzi oggi avrebbe potuto impiegare un paio di colpi in meno, Stefano Mazzoli: il ventinovenne nato a Montorfano gira in -3 ed è secondo a -14, fatto che gli consente di avere ottime chance di conseguire il miglior risultato dell’intera carriera. Terza posizione per l’altro sudafricano JC Ritchie, anche lui oggi in -3, ma con uno score totale di -12.

Quarta posizione per il danese Lucas Bjerregaard, che gira pari con il par e resta a -13, in compagnia dello scozzese David Law. Sesti a -10 il portoghese Ricardo Gouveia, che cede terreno, il sudafricano Shaun Norris, che nella prima giornata era stato grande protagonista, e il thailandese Kiradech Aphibarnrat. Completano la top ten, a -9, l’austriaco Bernd Wiesberger, l’inglese Dan Bradbury, gli spagnoli Alejandro del Rey ed Eugenio Chacarra e il finlandese Oliver Lindell.

Decisamente più indietro gli altri italiani che erano stati capaci di passare il taglio: Filippo Celli è 56° a -3 dopo aver girato in -1, mentre per Gregorio De Leo, dopo una giornata no, c’è il 73° posto a +1 dopo l’odierno +4.