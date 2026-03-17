Golf, il PGA Tour rimane in Florida. Al via il Valspar Championship

Il PGA Tour tira un attimo il fiato dopo la settimana appena conclusa. Il maggiore circuito americano, infatti, dopo aver mandato in rassegna il The Players con la vittoria di Cameron Young vola a Palm Harbor, sempre in Florida, per il Valspar Championship, evento che si disputerà sui fairway dell’Innisbrook Resort and Golf Club.

A difendere il titolo sarà il norvegese Viktor Hovland che l’anno scorso vinse con lo score di -11 avanti di un colpo rispetto allo statunitense Justin Thomas. A competere per i 9,1 milioni di dollari e per i 500 punti FedEx Cup ci saranno il defending champion insieme a Brooks Koepka, che ha chiuso molto bene lo scorso week end al TPC Sawgrass classificandosi T13, i connazionali Patrick Cantlay, Akshay Bhatia, Tony Finau, Xander Schauffele, Jordan Spieth, Justin Thomas, Wyndham Clark, Ben Griffin e Sahith Theegala.

Tra gli europei ormai in pianta stabile sul PGA Tour ci saranno, oltre a Viktor Hovland, anche i britannici Danny Willett, Master Champion nel 2016, e Matt Wallace, gli olandesi Thorbjorn Olesen e Rasmus e Nicolai Hojgaard, i francesi Adrien Saddier e Matthieu Pavon, il tedesco Matti Schmid e gli svedesi Henrik Norlander e Jesper Svensson.

Solamente un top 10 del world ranking questa settimana in campo (Xander Schauffele) ma ben 6 top 20 (J.J. Spaun 12°, Justin Thomas 14°, Matt Fitzpatrick 15°, Ben Griffin 16°, Viktor Hovland 18° e Jacob Bridgeman 20°). Si ricorda che i primi cinque giocatori con il maggior numero di punti FedEx dal Puerto Rico Open al Valero Texas Open si qualificheranno per l’RBC Heritage tramite l’Aon Swing 5.