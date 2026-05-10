Golf, Premlall sbaraglia la concorrenza in Catalunya e vince con 14 colpi di margine. Primo titolo per il sudafricano

Successo strepitoso quello del sudafricano Yurav Premlal sui fairway del Real Club de Golf El Prat a Barcellona. Il 22enne porta a casa, con ben 13 colpi di differenza, per un totale di -28, il Catalunya Championship, torneo che vale 2,75 milioni di euro di montepremi e 3.500 punti per la Race to Dubai. Il classe 2003 nativo di Durban ha stravolto il field dopo aver girato in 70-64-63-63 (con un solo birdie free round, il 2º) e aver accelerato dal venerdì sul ruolino di marcia. Nessuno, tra i pretendenti, è riuscito a tenere il passo con il sudafricano che così vince il primo titolo sul Dp World Tour alla tenera età di 22 anni.

In 2ª posizione un altro sudafricano. Shaun Norris chiude infatti in -14 per un’ulteriore top 10 (dopo quella ottenuta al China Open, all’Alfred Dunhill Championship e quella al Nedbank Golf Challenge). Al terzo, invece, JC Ritchie, Alejandro Del Rey e Oihan Guillamoundeguy a -13. Ritornano tra i migliori 10 anche Rafa Cabrero Bello e Kiradech Aphibarnrat, entrambi a -12 in T6 insieme a Dan Bradbury e Kazuma Kobori.

Esce a sorpresa dalla top 10 Stefano Mazzoli. Dopo essere stato primo a pari merito con Bjerregaard, l’azzurro ha subito una battuta d’arresto nel 4º giro (+4) che lo ha fatto scendere in T13 a -10 sul totale. Secondo tra gli italiani rimasti in campo nel week end Filippo Celli che ha chiuso la rassegna catalana in T53 a -4. Gregorio De Leo chiude invece in T70 a +1 dopo un torneo in 70-71-76-72.

Non sono riusciti a passare il taglio e a giocare il week end invece Renato Paratore, Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Francesco Molinari e suo fratello Edoardo.