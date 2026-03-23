Golf, Fitzpatrick conquista il Valspar Championship. Il britannico torna a vincere sul PGA dopo tre anni

Terza vittoria sul PGA Tour per Matt Fitzpatrick che, dopo un duello serratissimo con David Lipsky, si è imposto al Valspar Championship, torneo chiusosi questa notte a Palm Harbor, in Florida, e che ha messo in palio 9,1 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup.

Grazie allo score di -11 (-3 di giornata), il britannico è riuscito a raggiungere la vetta della classifica dopo aver infilato, nelle giornate precedenti, tre score in linea con i suoi avversari (alla fine il tabellino dice 68-69-68-68). Dietro a David Lipsky, in 3ª posizione il britannico Jordan Smith fermo a -9 mentre appena fuori dalla top 3 Xander Schauffele, uno dei favoriti alla vigilia dell’evento questa settimana. Per Schauffele il Valspar Championship si chiude con un T4 a -8 dopo uno score impressionante nell’ultima giornata di -6 (miglior score di giornata insieme ad Emiliano Grillo) con all’inglese Marco Penge e al coreano Sungjae Im, quest’ultimo primo dopo R1.

Chiudono la top 10 quattro professionisti appaiati in T7: Emiliano Grillo; Stephan Jaeger; Patrick Cantlay e S.H. Kim. Appena fuori dai primi 10, invece, Jordan Spieth, Masters champion nel 2015, U.S. Open Champion nel 2015 e The Open champion nel 2017. Il classe ‘93 torna in top 15 classificandosi T11 con un risultato finale di -11, punteggio che lo ha portato a dividersi la piazza con il francese Matthieu Pavon e il canadese Ewart.

Chiudono tra i migliori 20 anche Brooks Koepka e Tony Finau, entrambi in T18 a -4 mentre solo T30 per Justin Thomas, fermo sul -2 totale. Grazie alla vittoria al Valspar Championship Matt Fitzpatrick, che in carriera ha vinto sul maggiore circuito americano lo U.S. Open nel 2021-2022 e l’RBC Heritage nel 2022-2023, si è guadagnato un’esenzione fino al 2029, un assegno da 1,6 milioni di dollari e 500 punti FedEx che lo catapultano in 3ª posizione nel ranking FedEx dietroa Jacob Bridgeman (1º) e Cameron Young (2º).