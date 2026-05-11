Golf: Kristoffer Reitan contiene la rimonta di Fowler e vince il Truist Championship

Adesso è ufficiale: non c’è più solo Viktor Hovland sul mappamondo del golf in quota Norvegia. Ne è comparso un altro. Si tratta di Kristoffer Reitan, che vince il Truist Championship con lo score di -15 (66 70 64 69), conquista il suo primo successo sul PGA Tour e scavalca proprio Hovland nel ranking mondiale, diventando numero 1 del suo Paese (numero 25, contro il 27 del suo illustre connazionale).

Con il suo -2 dell’ultima giornata, Reitan contiene la rimonta di uno scatenato Rickie Fowler, che ha tentato di tornare a vincere un torneo a quasi tre anni di distanza dall’ultima volta. Non gli basta un bel -6, ma è un secondo posto a -13 carico di significati per lui. Affiancato a lui il danese Nicolai Højgaard, autore di una delle migliori performance della carriera.

Alex Fitzpatrick cala di netto proprio nel momento in cui avrebbe potuto smarcarsi definitivamente dall’ombra del fratello Matt. Per l’inglese +2 di giornata, -12 totale e anche il podio è mancato con il 4° posto. Alle sue spalle, sempre di inglesi parlando, il -11 di Tommy Fleetwood, del sudcoreano Sungjae Im e dell’americano JJ Spaun.

Ottavo posto a -10 per lo svedese Ludvig Åberg e l’inglese Harry Hall, poi ci sono a -8 in decima posizione tre uomini USA di un certo spessore, Patrick Cantlay, Matt McCarty e Cameron Young. Manca di poco la top ten Justin Thomas, 13° a -8; 19° Rory McIlroy a -5.