Golf, PGA Championship al via. All’Aronimink difende il titolo Scottie Scheffler

Sarà una settimana particolarmente calda quella che comincerà domani, giovedì 14, e terminerà domenica 17. Sui fairway dell’Aronimink Golf Club, a Newton Square, in Pennsilvanya, a due passi a Philadelphia, andrà infatti in scena la 108° edizione del PGA Championship, 2° major in stagione dopo il The Masters vinto da Rory McIlroy. Il torneo, che affonda la sue radici nel 1916, anno in cui venne vinto da un britannico (Jim Barnes) sul percorso del Siwanoy Country Club, è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

A difendere il titolo, quest’anno, sarà Scottie Scheffler, vincitore l’anno scorso davanti a Harris English, Bryson DeChambeau e Davis Riley di ben 5 colpi. Per il n.1 al mondo l’impresa sarà quella di essere il primo, dopo Brooks Koepka nel 2018-2019, a vincere due PGA Championship di fila. Per il fuoriclasse in stagione ci sono una vittoria, arrivata nella prima apparizione, e 3 secondi posti nelle ultime tre gare. A competere con Scheffler, tuttavia, ci saranno tutti i big del momento. A partire da Rory McIlroy, tornato in azione la scorsa settimana al Truist Championship dove ha chiuso al 19° posto a pari merito. Il nordirlandese punta a diventare il primo golfista a vincere i primi due major dell’anno da quando ci riuscì Jordan Spieth nel 2015.

Sarà della partita, ovviamente, anche Cameron Young. Il talento statunitense deve ancora centrare il primo titolo major, ma in stagione ha già conquistato due trofei: il The Players e il Cadillac Championship. Insieme a lui pronti anche i fratelli Fitzpatrick, vincitori dello Zurich Classic of New Orleans, Tommy Fleetwood, anche lui a caccia del primo major, e Jordan Spieth, tornato a livelli molto alti nell’ultimo anno. Naturalmente, in Pennsilvanya ci saranno tutti i top 10 della classifica mondiale. Oltre ai già citati, dunque, ci saranno Collin Morikawa (n.5), Justin Rose (n.7), JJ Spaun (n.8), Russell Henley (n.9) e Chris Gotterup (n.10).

I 750 punti FedEx Cup in palio potranno smuovere diverse posizioni in classifica dopo il PGA Championship. Pronti a cogliere l’opportunità Nicolai Hojgaard, Kristoffer Reitan (fresco vincitore per la prima volta sul tour maggiore), Min Woo Lee e Ben Griffin. Non mancheranno all’appello anche Ludivg Aberg, Rickie Fowler e Jon Rahm, quest’ultimo appena assurto alle cronache dopo aver stipulato un accordo per il rientro dal LIV Tour al PGA Tour.