Golf: Gumberg e Campillo co-leader dopo tre giri all’Hainan Classic, risale Francesco Molinari

Terminato il terzo giro all’Hainan Classic di Mission Hills, in Cina. Nel moving day di questo evento che segna il debutto dell’Asian Swing del DP World Tour vanno al comando assieme Jordan Gumberg e Jorge Campillo. L’americano e lo spagnolo si trovano entrambi a -17, con il secondo in fase di rimonta nei confronti del primo in quel del Blackstone Course, ormai l’unico percorso utilizzato per questa fase del torneo.

Al terzo posto il sudafricano Dylan Frittelli, che si trova a -16 dopo un gran giro in -6 e forse è pure l’unico realmente in grado di contendere la vittoria agli altri due, per quanto nel golf si sappia che tali discorsi vanno sempre e comunque estesi almeno fino a 5 colpi di divario.

Quarta posizione per l’altro sudafricano Thriston Lawrence, lo scozzese Euan Walker e il cinese Wenyi Ding che si trovano a -14 (Walker e Ding ottimi a girare in -6). Settimo da solo l’ulteriore cinese Bo Jin a -13, poi nel gruppo degli ottavi l’altro padrone di casa Yanhan Zhou, il portoghese Daniel Rodrigues, il giapponese Yuto Katsuragawa e l’inglese Marcus Armitage, tutti a -12 con bel recupero di Armitage, anche lui a -6 oggi.

In casa Italia c’è da registrare la buona risalita di Francesco Molinari, che si colloca al 36° posto con un -4 odierno che lo rimette a -5 e, perlomeno, con buone speranze di scalare altre posizioni. Gira pari con il par, ed è 58° a -2, Stefano Mazzoli, mentre Gregorio De Leo è 66° a +2 dopo aver compiuto queste terze 18 buche in +3.