Golf, un terzetto allunga al Truist Championship. Young cerca il 3º titolo in stagione

Score ancora molto bassi al Truist Championship dopo il moving day. A guidare la classifica ad un solo giro dalla fine sui fairway del Quail Hollow Club in North Carolina c’è il britannico Alex Fitzpatrick che, con un -7 odierno, ha chiuso davanti di un colpo sulla seconda piazza le prime 54 buche. Il 27enne, fratello di Matt Fitzpatrick, si trova infatti a -14 sul totale inseguito a stretto giro dal norvegese Kristofffer Reitan (-13) e da Cameron Young (-12 e 3º posto in solitaria dopo un -8 nella giornata di oggi che sancisce lo score più basso del giro).

Tuttavia, oltre ai primi 3 giocatori, assiepati in una manciata di colpi di distacco, la classifica risulta ben più corta di quanto ci si aspettasse. In T4, infatti, a -10 si trovano il danese Nicolai Hojgaard e il sudcoreano Sungjae Im mentre in T6 un terzetto di golfisti a -9 che include Justin Thomas, J.J. Spaun e Tommy Fleetwood. Chiudono la top 10 provvisoria a -8 in T9 due statunitensi: Kurt Kitayana e Matt McCarty.

Altro ottimo score, finora, per il californiano Rickie Fowler, al momento appena fuori dai migliori 10 insieme a Patrick Cantlay. I due americani si trovano a pari merito a -7 in T11. Leggermente attardato, invece, Rory McIlroy. Il nordirlandese ha chiuso in +4 il sabato (con 6 bogey, di cui 4 di fila, e due birdie) per un totale di -1. Meglio, invece, Ludvig Aberg. Lo svedese è 17esimo a -5 appaiata a Lucas Glover e Chris Gotterup.

Per Cameron Young, a due colpi dalla vetta provvisoria, potrebbe essere l’occasione di fare back to back dopo aver vinto la scorsa settimana al Cadillac Championship. Nel caso il 29enne vincesse qui al Truist Championship, si tratterebbe del 3º titolo in stagione dopo il The Players e il torneo sopracitato.