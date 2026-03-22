Golf: allo Hainan Classic vince Gumberg su Campillo. Francesco Molinari miglior italiano

A trent’anni arriva il secondo successo sul DP World Tour per l’americano Jordan Gumberg. Il classe 1995 di Fort Lauderdale, prossimo a compiere 31 primavere (il 14 aprile), vince lo Hainan Classic a Mission Hills con lo score di -19, girando due colpi sotto il par quest’oggi. E tanto gli basta. La curiosità è che dei due tornei sul circuito da lui vinti, entrambi sono riconosciuti anche da altri: nel 2024 il SDC Championship era co-sanzionato dal Sunshine Tour, questa volta di mezzo c’è anche il China Tour, di cui questo è uno dei tre eventi maggiori.

Cede proprio alla fine Jorge Campillo: lo spagnolo non riesce a trovare alcun birdie nelle ultime sei buche e chiude a -18, a un solo colpo dal playoff che avrebbe altrimenti disputato. In terza posizione da segnalare la rimonta di Adrian Otaegui, ex spagnolo passato sotto le insegne degli Emirati Arabi Uniti: per lui -15 grazie al -8 odierno che lo fa arrivare ad affiancare l’inglese Marcus Armitage e il cinese Yanhan Zhou, unico padrone di casa nei 10.

Sesti il portoghese Daniel Rodrigues, lo scozzese Euan Walker e il sudafricano Thriston Lawrence, tutti a -14; nona posizione per gli inglesi Andy Sullivan ed Eddie Pepperell, il giapponese Yuto Katsuragawa e il francese Martin Couvra, tutti a -13.

Per quel che riguarda casa Italia, il migliore è Francesco Molinari, che gira in tranquillità pari con il par ed è 34° a -5. 55° con lo score di -2 Stefano Mazzoli, mentre termina al 66° posto (in compagnia peraltro abbastanza illustre: Luiten, Forrest) Gregorio De Leo a +3.