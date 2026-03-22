Golf, Im Sungjae al comando del Valspar Championship ad un round dal termine

I golfisti del PGA Tour continuano a dare spettacolo nel consueto appuntamento che contraddistingue il weekend. Siamo infatti arrivati ad una sola tornata dal termine del Valspar Championship (montepremi 9.1 milioni di dollari), evento nato nel 2000 sotto il nome di Tampa Bay Classic. Ad un round dalla conclusione guida la classifica Im Sungjae. Il sudcoreano sigla un solido -2 di giornata issandosi ad un complessivo -11 (202 colpi). Per l’asiatico margine non ancora di sicurezza sui più immediati inseguitori, staccati di due lunghezze.

In seconda piazza con il punteggio di -9 troviamo infatti gli americani Dadiv Lipsky e Brandt Snedeker, con quest’ultimo che sigla un ottimo round da -4 bogey free. Quarta posizione a -8 per il duo inglese composto da Matt Fitzpatrick e Marco Penge, che nel round conclusivo potranno lottare per la vittoria. Al sesto posto ancora una coppia, stavolta formata dal belga Adrien Dumont De Chassart e dal sudcoreano Seong-Hyeon Kim. Per entrambi score di -6 e piccolo spiraglio aperto verso il successo finale.

Sul percorso par 71 dell’Innisbrook Resort and Golf Club di Palm Harbor (Florida, Stati Uniti d’America) chiudono la top ten in ottava posizione con lo score di -5 lo statunitense Chandler Blanchet, il canadese Corey Conners ed il sudcoreano Tom Kim. Classifica ancora cortissima con ben 47 golfisti capaci di giungere alle porte dell’ultimo round con punteggi al disotto del par. Undicesimi con -4 infine gli americani Tony Finau, Brooks Koepka e Gary Woodland, il filippino Rico Hoey, l’inglese Jordan Smith ed il taiwanese Kevin Yu.

Nella serata italiana spazio alla quarta e decisiva tornata che ci dirà di più sulle velleità di successo di Im Sungjae. Il ventisettenne di Cheongju (Corea del Sud) vanta sette titoli in carriera di cui due nel PGA Tour. L’ultimo successo è datato ottobre 2021 quando si impose nello Shriners Children’s Open regolando di ben quattro lunghezze lo statunitense Matthew Wolf. Nella stagione precedente aveva invece gioito nell’Honda Classic sconfiggendo di misura il canadese Mackenzie Hughes.