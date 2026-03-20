Golf, l’americano Gumberg conserva la vetta dell’Hainan Classic a metà gara, Francesco Molinari evita il cut

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti giunti al termine del secondo round dell’Hainan Classic (montepremi 2.550 milioni di dollari), giovanissimo evento arrivato appena alla sua seconda edizione organizzato in coabitazione tra Tour Europeo e China Tour. A metà gara continua a comandare Jordan Gumberg. L’americano guida con lo score di -14 (130 colpi) dopo un solido round da -6 e vanta due lunghezze di margine sul suo più immediato inseguitore.

In seconda posizione con il punteggio di -12 troviamo infatti lo spagnolo Jorge Campillo, seguito a due colpi di distanza dai sudafricani Thriston Lawrence e Dylan Frittelli. Quinta posizione in solitaria con lo score di -9 per il sudcoreano Taehoon Ok, mentre chiudono la top ten in sesta piazza con -8 lo scozzese Evan Walker, l’inglese Andy Sullivan, il portoghese Daniel Rodrigues ed i cinesi Ding Weniy, Zhou Yanhan, Jin Bo e Xiao Bowen.

Sul percorso par 72 del Mission Hills Resort Haikou Blackstone Course di Hainan Island (Cina) sono tre gli italiani a superare il taglio di metà gara. Si tratta di Stefano Mazzoli, che transita al giro di boa in 47esima posizione con lo score di –2, Gregorio De Leo e Francesco Molinari. Questi ultimi due evitano il cut chiudendo a -1 al 61° posto. Classifica ancora molto corta con i golfisti azzurri che potranno risalire nella leaderboard a partire dal terzo round.

Assente il vincitore della passata edizione Marco Penge. L’inglese dopo un gran 2025 ha ottenuto la carta per il PGA Tour ed è impegnato nel Valspar Championship. Domani, all’alba italiana, spazio al terzo round che ci dirà di più sulle velleità di successo dell’americano Gumberg. Il trentenne statunitense è alla ricerca del suo secondo trofeo da professionista a distanza da due anni dall’SDC Championship.