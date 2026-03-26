Giro di Catalogna 2026, Ethan Vernon precede Godon a Camprodón

Sprint doveva essere e sprint è stato. Ethan Vernon s’impone in volata nella quarta tappa del Giro di Catalogna, la Matarò-Camprodón di 151 chilometri. Il britannico sfrutta al meglio il lavoro dei compagni, emerge in maniera prepotente con la sua progressione ed esulta per il meritato successo.

Il corridore della NSN Cycling Team precede il francese della INEOS Grenadiers Dorian Godon, leader della classifica generale e Thomas Pidcock. Il britannico della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team guadagna altri quattro secondi e aumenta a nove il bottino giornaliero guadagnando terreno su Vingegaard. Alberto Dainese della Soudal Quick-Step chiude ottavo ed è il migliore degli italiani. Godon consolida il suo primato. Il transalpino guida con tredici secondi su Evenepoel, quattordici su Pidcock e ventiquattro sul fuoriclasse danese.

La corsa si anima dopo lo sprint intermedio vinto da Evenepoel davanti a Pidcock e a David Gonzalez della Pinarello Q36.5. Escono dal gruppo e prendono il comando delle operazioni Koen Bouwman (Jayco AlUla), Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), Samuel Fernández (Euskaltel) e Merhawi Kudus (Burgos Burpellet). I quattro toccano un vantaggio superiore ai 2’30” prima che a 100 chilometri dal termine si stacchino Bouwman (Jayco AlUla) e Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarchè).

L’azione dei due battistrada prosegue fino a diciotto chilometri dalla conclusione quando il gruppo chiude il lungo inseguimento e completa il ricongiungimento. Nello sprint per l’ultimo traguardo volante Tom Pidcock s’impone d’autorità e completa il bottino di giornata guadagnando cinque preziosi secondi in classifica generale. Negli ultimi chilometri nessuno riesce ad evadere e la conclusione a ranghi compatti diventa inevitabile.