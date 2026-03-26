Michael Zarate in coma farmacologico: cos’è successo alla Coppi & Bartali e le condizioni di salute

Michael Zarate è gravemente caduto quando mancavano venti chilometri al traguardo della prima tappa della Coppi & Bartali e attualmente si trova in coma farmacologico presso l’ospedale di Cuneo. Il 22enne messicano ha riportato fratture multiple allo zigomo e alla mandibola dopo la brutta scivolata in discesa, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Il ciclista della Petrolike, che ha sbattuto la parte destra del volto lungo la discesa di Gherasco, è stato sottoposto a una TAC cranica, la quale ha escluso complicanza neurologiche e nelle prossime ore si valuterà un’eventuale operazione chirurgica. Nel corso di questa stagione ha preso parte a diversi eventi in Spagna, poi ha disputato il Giro di Sardegna e il Trofeo Laigueglia, prima dell’Istrian Spring Tour e dell’avventura alla Coppi & Bartali.

La tappa di ieri era stata vinta dal francese Axel Laurance davanti allo svizzero Mauro Schmid e a Diego Ulissi. Oggi è prevista la seconda frazione, 158 km da Lodi a Massalengo: nella parte centrale si affronteranno le brevi salite di Montù Beccaria (3,6 km al 3,6% di pendenza media) e Canneto Pavese (2,7 km al 5,3%, per due volte), poi è previsto lo strappo di Belfuggito (800 metri al 6,8%) prima degli ultimi 26 chilometri completamente pianeggianti.