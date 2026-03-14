Ginnastica artistica, Vercelli domina in Serie A1 con Melnikova e Perotti. Esposito convince alla trave, si rivede Tonelli

La Libertas Vercelli ha dominato la seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica femminile, imponendosi a Biella con il punteggio di 161.00 e replicando il successo ottenuto un paio di settimane fa a Modena. Le Campionesse d’Italia hanno rispettato il pronostico della vigilia, trascinate dalla formidabile russa Angelina Melnikova: 14.100 al volteggio, 14.050 alla trave, 14.500 alle parallele asimmetriche e 14.050 al corpo libero per la Campionessa del Mondo all-around. La giovane promessa Giulia Perotti ha offerto tre solidi esercizi tra tavola (13.200), dieci centimetri (13.050) e staggi (13.200), mentre non si è esibita al quadrato. Sul gradino più alto del podio sono salite anche Martina Borsoi, Margherita Casalino, Artemisia Iorfino e Thelma Lapalombella.

Artistica ’81 Trieste e Brixia Brescia si sono invertite le posizioni rispetto alla prova del PalaPanini: le giuliane hanno concluso al secondo posto con 156.950, le lombarde hanno terminato in terza piazza (154.200). Tra le fila di Trieste si sono distinte Benedetta Gava (14.200 al volteggio e 13.100 al corpo libero) ed Emma Puato (13.300 alla trave e 12.900 alle parallele asimmetriche), mentre la Leonessa era priva di diversi effettivi di punta e non ha potuto battagliare per il vertice.

Alice D’Amato, Asia D’Amato, Elisa Iorio, Angela Andreoli non erano presenti in pedana e a guidare la Brixia sono state la veterana Martina Maggio (13.300 alla trave e 12.850 sugli staggi) e Veronica Mandriota (13.050 al volteggio, 12.900 al corpo libero, 12.500 alla trave), affiancate da Alessia Marena, Michelle Tapia, Giorgia Castoldi e dalla rientrante Sofia Tonelli (12.000 alla trave per il bronzo europeo di specialità).

La Brixia ha condiviso il terzo gradino del podio con la Ginnastica Civitavecchia, capitanata da Manila Esposito, che ha fatto il proprio debutto stagionale dopo l’assenza di Modena. La Campionessa d’Europa sul giro completo si è esibita soltanto sulla trave, eseguendo un esercizio di spessore premiato con 14.200. Accanto alla campana si sono ben espresse July Marano, Naomi Pazon, Sira Macias e Aurora Pessagno.

Quinto posto per la Milanese Forza e Coraggio (152.900) di una pimpante Emma Fioravanti (13.400, 13.650, 13.100, 13.650), sesta la Renato Serra di Cesena (152.650) guidata dalla francese Elena Colas (14.350 alle parallele) e Chiara Barzasi. A seguire la Ginnastica Riccione (151.650), la Ginnastica Heaven (150.950), la Biancoverde Imola (147.600), la GAL Lissone (148.850), la Juventus Nova Melzo (141.000) e il Corpo Libero Gym Team di Padova (140.850).