Il ritorno di Martina Maggio: “Ci sono stati intoppi nel recupero dall’infortunio, ma il piede va meglio”

Martina Maggio è stata l’ultima ospite di Ginnasticomania in onda sul canale Youtube di OA Sport. La ginnasta nativa di Monza, campionessa europea con la squadra agli Europei del 2022 e vincitrice della medaglia di bronzo a squadre ai Mondiali del 2019, ha parlato del suo momento in vista di un 2026 tutto da vivere.

La ginnasta classe 2001 spiega come stia procedendo il suo anno: “Iniziamo con il dire che sto meglio e sono in ripresa dopo l’infortunio. Sto procedendo bene anche se il percorso è stato più lungo del previsto dato che ci sono stati tanti intoppi. Giorno dopo giorno il piede va meglio, anche se è dura. Il cammino è lungo e non si sa mai come andrà. Penso sia fondamentale raggiungere gli obiettivi senza forzare i tempi“.

L’atleta lombarda prosegue nel suo racconto: “Mi sto allenando a Milano all’Accademia Federale da dove sono partita prima di passare a Brescia. Nel complesso sono molto serena, anche perchè ho ritrovato la mia routine. L’obiettivo più importante è stato la ripresa e sta andando bene. Mi sto allenando tutti i giorni e dovrei tornare in vista della seconda tappa del campionato almeno per fare le parallele poi passo dopo passo potrò fare sempre di più”.

Da milanese acquisita com’è stato vivere i Giochi Olimpici? “Ho seguito tanti eventi, specialmente il pattinaggio che adoro. I ragazzi sono andati molto bene e penso che per loro gareggiare in casa sia stata una emozione bellissima”.

Ultima battuta, un messaggio da mandare alle giovani che vogliono intraprendere questa carriera: “Cosa posso dire? Di non mollare mai, seguire i propri sogni e non permettere a nessuno di impedire di fare ciò che si ama”.

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