Ginnastica artistica, le qualificate alla Final Eight di Serie A1: le squadre in lotta per gli scudetti

La Final Eight della Serie A1 di ginnastica artistica andrà in scena sabato 18 maggio a Bergamo: sarà il capoluogo orobico a ospitare la gara che assegnerà gli scudetti del massimo campionato italiano a squadre. Alla competizione si sono qualificate le migliori otto formazioni della regular season composta da tre tappe (Modena, Biella, Terni), per ogni compagine sono stati considerati i due migliori risultati e sono stati sommati tra loro, stilando la classifica generale.

Tra le donne svetta la Libertas Vercelli con 324.050 punti: le Campionesse d’Italia in carica hanno avuto la meglio nei primi due appuntamenti e precedono la Brixia Brescia (317.150), che ha prevalso nell’ultimo confronto in terra umbra. A seguire l’Artistica ’81 Trieste (310.50) e la Ginnastica Civitavecchia (308.050), che sulla carta dovrebbero completare il lotto delle quattro più concrete pretendenti al tricolore. Saranno della partita anche la Ginnastica Heaven (304.450), la Renato Serra di Cesena (303.900), la Milanese Forza e Coraggio (302.750) e la Ginnastica Riccione (301.700).

Sul fronte maschile, è la Pro Carate ad avere messo la testa avanti con 481.750, frutto delle vittorie nelle prime due prove. Si preannuncia grande equilibrio con la Spes Mestre (477.000, impostasi nella terza prova), il Gymnastic Romagna Team (476.800) e l’Artistica Brescia (465.000), ma attenzione alla Ginnastica Ferrara (462.450), che sarà chiamata a difendere il titolo. Si sono meritate il pass anche la Ares (458.350), la EUR Roma (457.750) e la Giovanile Ancona (457.000).

QUALIFICATE FINAL EIGHT SERIE A1 GINNASTICA ARTISTICA

FEMMINILE: Libertas Vercelli, Brixia Brescia, Artistica ’81 Trieste, Ginnastica Civitavecchia, Ginnastica Heaven, Renato Serra Cesena, Milanese Forza e Coraggio, Ginnastica Riccione.

MASCHILE: Ginnastica Pro Carate, Spes Mestre, Gymnastic Romagna Team, Artistica Brescia, Ginnastica Ferrara, Ares, EUR Roma, Giovanile Ancona.