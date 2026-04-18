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Ginnastica artistica, Serie A1 2026: tutti i podi individuali di giornata a Terni. I migliori sono stati…
Oggi pomeriggio a Terni si è disputata la terza tappa della Serie A1 2026 di ginnastica artistica. Di seguito tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre.
PODI INDIVIDUALI TERZA TAPPA SERIE A GINNASTICA ARTISTICA 2026
FEMMINILE
VOLTEGGIO (solo un salto)
1. Benedetta Gava (Artistica ’81 Trieste) 14.450
2. Anthea Sisio (Artistica ’81 Trieste) 14.000
3. Manila Esposito (Ginnastica Civitavecchia) 13.850
PARALLELE ASIMMETRICHE
1. Asia D’Amato (Brixia Brescia) 14.300
2. Giulia Perotti (Libertas Vercelli) 14.300
3. Rebecca Aiello (Ginnastica Riccione) 13.700
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TRAVE
1. Manila Esposito (Ginnastica Civitavecchia) 13.950
2. Emma Piccari (Ginnastica Heaven) 13.900
3. Elena Colas (Renato Serra Cesena) 13.800
CORPO LIBERO
1. Benedetta Gava (Artistica ’81 Trieste) 13.600
2. July Marano (Ginnastica Civitavecchia) 13.550
3. Veronica Mandriota (Brixia Brescia) 13.350
MASCHILE
CORPO LIBERO
1. Lorenzo Casali (Gymnastic Romagna Team) 14.100
2. Niccolò Vannucchi (Gymnastic Romagna Team) 14.000
3. Tommaso Brugnami (Giovanile Ancona) 13.900
CAVALLO CON MANIGLIE
1. Gabriele Targhetta (Spes Mestre) 14.850
2. Illia Kovtun (Ginnastica Ferrara) 14.000
3. Paul Robert Kirmes (Ginnastica Salerno) 13.650
ANELLI
1. Artur Davtyan (Artistica Brescia) 14.000
2. Manrique Larduet (Gymnastic Romagna Team) 13.700
3. Salvatore Maresca (Ginnastica Salerno) 13.650
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VOLTEGGIO (solo un salto)
1. Artur Davtyan (Artistica Brescia) 14.650
2. Lorenzo Casali (Gymnastic Romagna Team) 14.300
3. Tommaso Brugnami (Giovanile Ancona) 14.250
PARALLELE PARI
1. Manrique Larduet (Gymnastic Romagna Team) 13.900
2. Illia Kovtun (Ginnastica Ferrara) 13.850
3. Paul Robert Kirmes (Ginnastica Salerno) 13.700
SBARRA
1. Stefano Patron (Spes Mestre) 14.300
2. Illia Kovtun (Ginnastica Ferrara) 13.800
3. Manrique Larduet (Gymnastic Romagna Team) 13.450