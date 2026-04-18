Ginnastica artistica, Serie A1 2026: tutti i podi individuali di giornata a Terni. I migliori sono stati…

Oggi pomeriggio a Terni si è disputata la terza tappa della Serie A1 2026 di ginnastica artistica. Di seguito tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre.

PODI INDIVIDUALI TERZA TAPPA SERIE A GINNASTICA ARTISTICA 2026

FEMMINILE

VOLTEGGIO (solo un salto)

1. Benedetta Gava (Artistica ’81 Trieste) 14.450

2. Anthea Sisio (Artistica ’81 Trieste) 14.000

3. Manila Esposito (Ginnastica Civitavecchia) 13.850

PARALLELE ASIMMETRICHE

1. Asia D’Amato (Brixia Brescia) 14.300

2. Giulia Perotti (Libertas Vercelli) 14.300

3. Rebecca Aiello (Ginnastica Riccione) 13.700

TRAVE

1. Manila Esposito (Ginnastica Civitavecchia) 13.950

2. Emma Piccari (Ginnastica Heaven) 13.900

3. Elena Colas (Renato Serra Cesena) 13.800

CORPO LIBERO

1. Benedetta Gava (Artistica ’81 Trieste) 13.600

2. July Marano (Ginnastica Civitavecchia) 13.550

3. Veronica Mandriota (Brixia Brescia) 13.350

MASCHILE

CORPO LIBERO

1. Lorenzo Casali (Gymnastic Romagna Team) 14.100

2. Niccolò Vannucchi (Gymnastic Romagna Team) 14.000

3. Tommaso Brugnami (Giovanile Ancona) 13.900

CAVALLO CON MANIGLIE

1. Gabriele Targhetta (Spes Mestre) 14.850

2. Illia Kovtun (Ginnastica Ferrara) 14.000

3. Paul Robert Kirmes (Ginnastica Salerno) 13.650

ANELLI

1. Artur Davtyan (Artistica Brescia) 14.000

2. Manrique Larduet (Gymnastic Romagna Team) 13.700

3. Salvatore Maresca (Ginnastica Salerno) 13.650

VOLTEGGIO (solo un salto)

1. Artur Davtyan (Artistica Brescia) 14.650

2. Lorenzo Casali (Gymnastic Romagna Team) 14.300

3. Tommaso Brugnami (Giovanile Ancona) 14.250

PARALLELE PARI

1. Manrique Larduet (Gymnastic Romagna Team) 13.900

2. Illia Kovtun (Ginnastica Ferrara) 13.850

3. Paul Robert Kirmes (Ginnastica Salerno) 13.700

SBARRA

1. Stefano Patron (Spes Mestre) 14.300

2. Illia Kovtun (Ginnastica Ferrara) 13.800

3. Manrique Larduet (Gymnastic Romagna Team) 13.450