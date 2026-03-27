L’Italia sfida gli USA al Trofeo di Jesolo: la Classica della ginnastica artistica si rianima tra big, ritorni e assenze

La grande stagione della ginnastica artistica entrerà nel vivo nel weekend del 28-29 marzo, quando andrà in scena il Trofeo di Jesolo: la ribattezzata Classicissima di Primavera della Polvere di Magnesio catturerà l’attenzione di tutti gli appassionati nel fine settimana pre-pasquale, a tenere banco sarà il sempre imperdibile confronto internazionale tra grandi realtà del panorama mondiale femminile, su un palcoscenico che nel recente passato ha tenuto a battesimo grandi stelle (tra cui anche Simone Biles e le nostre Fate). Per l’occasione l’Italia sarà presente con ben 31 atlete, divise tra squadre seniores, formazioni juniores e individualiste.

Le azzurre affronteranno gli USA, la Cina, la Francia, il Belgio, la Romania, la Spagna, l’Argentina. Nella squadra A figureranno Giulia Perotti (grande promessa del movimento tricolore, finalista al corpo libero agli ultimi Mondiali), Emma Fioravanti (giovane in grande crescita), Benedetta Gava (più volte convincente in Serie A), Elisa Iorio (argento con la squadra alle Olimpiadi di Parigi 2024 e rientrata da un infortunio con una bella vittoria in Coppa del Mondo), Martina Maggio (veterana che sta ritrovando continuità) ed Emma Puato (altro giovane elemento molto interessante).

Nella formazione B, invece, ci sarà spazio per Rebecca Aiello, Sofia Bianchi, Angelina Finiguerra, July Marano, Anthea Sisio, Sofia Tonelli (bronzo europeo alla trave, appena ritornata in gara dopo qualche problema fisico). Manila Esposito gareggerà da individualista: la Campionessa d’Europa all-around e bronzo olimpico alla trave sta rientrando gradualmente e in questa occasione si cimenterà solo sui 10 cm, come ha fatto nell’ultima prova di Serie A in quel di Biella.

A livello individuale vedremo all’opera anche Artemisia Iorfino, Caterina Gaddi, Eleonora Calaciura (parallele asimmetriche); Alessia Marena, Alessia Cepparulo, Veronica Mandriota, Beatrice Crivellaro. La squadra juniores sarà invece formata da Giada Di Pietro, Sofia Frenna, Emma Piccari, Clarissa Rinaldi, Rita Stefani, Michelle Tapia. Devono ancora recuperare Asia D’Amato e Angela Andreoli, Alice D’Amato si è appena operata alla spalla destra e non si conoscono i tempi di recupero. Sabato si disputeranno le gare a squadre, domenica spazio alle Finali di Specialità.