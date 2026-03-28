Farfalle in difficoltà in Coppa del Mondo: Italia fuori dalla top-10 nella ginnastica ritmica. Tornano Russia e Bielorussia

Avvio decisamente complicato per l’Italia nella prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, che si disputa durante questo fine settimana a Sòfia (capitale della Bulgaria). Le Farfalle hanno commesso diversi errori nell’esercizio con le cinque palle e a metà del concorso generale per gruppi si trovano in dodicesima posizione con il punteggio di 23.050 (10.100 la nota di partenza, 5.600 per l’esecuzione, 7.350 per l’artisticità).

Un riscontro decisamente basso per una Nazionale che sta attraversando un momento molto complicato, iniziato lo scorso anno con l’esonero di Emanuela Maccarani e proseguito con dei Mondiali sottotono: siamo a metà del cammino che conduce alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e per il momento le azzurre stanno faticando a carburare, l’auspicio è quello di ritrovarsi presto in campo internazionale e che gli esercizi proposti risultino più preciso in un contesto sempre più competitivo.

Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina, Gaia Pozzi e Serena Ottaviani proveranno a riscattarsi nella giornata di domenica, quando si cimenteranno nell’esercizio con le sei clavette e i due cerchi, con l’obiettivo di recuperare alcune posizioni nell’all-around (unica prova prevista anche ai Giochi). Le Farfalle sono decisamente lontane dalla vetta, dove primeggia la Bulgaria (27.950) davanti alle emergenti Germania (27.050) e Uzbekistan (26.750).

La Russia e la Bielorussia sono tornate in gioco dopo una lunga assenza, anche se gareggiano senza bandiera: AIN2 (è la Russia) occupa la quarta posizione (26.750), mentre AIN1 (è la Bielorussia) si trova in decima piazza (24.100). La Cina staziona al quinto posto (26.600) davanti all’Ucraina (25.900), agli USA (25.050), a Israele (24.500) e al Giappone (24.300). Deludente anche la prova della Spagna (quindicesima con 21.050), la Francia si è fermata in 19ma posizione (19.350).