Le Farfalle tornano all’arrembaggio: l’Italia inizia una nuova avventura nella Coppa del Mondo di ginnastica ritmica

Dopo aver aperto la propria stagione al Grand Prix di Marbella, chiudendo il concorso generale del triangolare internazionale al secondo posto alle spalle della Spagna in seguito a qualche errore di troppo commesso nei diversi esercizi, le Farfalle incominceranno la propria avventura in Coppa del Mondo, il massimo circuito internazionale itinerante di ginnastica ritmica che aprirà i propri battenti a Sòfia nel weekend del 26-28 marzo.

Sarà la capitale della Bulgaria a ospitare il primo appuntamento di una stagione che si preannuncia particolarmente ricca e che proporrà l’atto conclusivo in estate a Milano, prima dei Mondiali che metteranno in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Le azzurre si rimetteranno in gioco dopo le tante difficoltà riscontrate nella passata annata agonistica: l’obiettivo per la nostra Nazionale è quello di ritrovarsi con tutti i nuovi elementi e creare un gruppo che sappia essere protagonista nel cammino verso i Giochi.

Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina, Gaia Pozzi e Serena Ottaviani devono acquisire la precisione, la caratura tecnica, la fluidità di esecuzione, la sicurezza e la dinamicità necessarie per emergere ai massimi livelli. Obiettivo su cui occorre lavorare con grande attenzione, senza lasciarsi frenare da eventuali passi falsi e momenti difficili.

La Bulgaria sarà l’avversaria di riferimento di fronte al proprio pubblico, la Cina ha le carte in regola per emergere, la Spagna sta dimostrando la sua caratura tecnica, Israele ha più volte inciso in campo internazionale, l’Ucraina ha i mezzi per distinguersi, da non sottovalutare Giappone, Francia e Germania. Ma attenzione: torneranno, dopo una lunga assenza, la Russia e la Bielorussia, a che livello saranno?