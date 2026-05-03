Toto Wolff dopo il trionfo di Antonelli: “Speriamo continui così, ma dobbiamo rimanere concentrati”

Gongola con moderazione Toto Wolff dopo la terza vittoria consecutiva del suo pupillo Andrea Kimi Antonelli. Il talento italiano si è infatti imposto al GP di Miami, quarto appuntamento del Mondiale 2026, allungando per l’occasione anche nella classifica piloti.

Ma le evidenti intenzioni del team manager della Mercedes sono quelle di proteggere il classe 2000, così come dimostrato in fase di commento una volta raggiunta la zona mista, dove l’austriaco ha invitato Kimi a mantenere i piedi ben saldati a terra:

“Il mio auspicio è che possa proseguire questo andamento positivo – ha detto Wolff – Non deve lasciarsi prendere la mano. Abbiamo una vettura stabile e buona, la speranza è che gli aggiornamenti possano aiutarci a partire alla prossima gara. Ma a prescindere da tutto, lui è un avversario temibile, così come Russell, uscito non contento da questo weekend. Dobbiamo rimanere concentrati“.

Wolff ha poi chiosato: “Talvolta gli aggiornamenti non corrispondono al tempo in pista, quindi dobbiamo verificare in Canada. Spero che ci riusciremo. Questa annata sportiva sarà una corsa allo sviluppo. Ci sono tanti fattori che potrebbero incidere sulla resa generale”.