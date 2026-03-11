Francisco Cervelli: “Sono orgoglioso dei miei ragazzi, è uno dei giorni più belli della mia vita”

Il manager dell’Italia, Francisco Cervelli, è al settimo cielo dopo la vittoria sugli USA nel World Baseball Classic: gli azzurri hanno battuto gli statunitensi in casa loro, a Houston, e nelle parole della guida degli italiani al sito federale c’è tutto l’orgoglio per un’impresa storica.

Il manager azzurro non nasconde la propria emozione per la vittoria sugli Stati Uniti: “Probabilmente questo è uno dei giorni più belli della mia vita. Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Erano tutti concentrati al massimo. Tutti in Italia dovrebbero vedere ciò che hanno fatto. Lo stiamo facendo per il baseball italiano, per tutti i ragazzi. Può succedere. È possibile“.

L’importanza di questo successo per l’intero movimento azzurro: “Aver battuto gli Stati Uniti significa tutto. Faccio questo lavoro da un anno, e non solo qui, ma anche in Italia, ho dovuto convincere la gente che possiamo giocare a baseball, che possiamo fare cose speciali. Quello che mi piace di questo risultato è che inizieranno a darci più credito. Più persone saranno intorno a noi, ci sosterranno, perché abbiamo bisogno di aiuto. Non possiamo farcela da soli. Quindi questa vittoria significa tutto per me stasera“.