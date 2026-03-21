Di Giannantonio sbanca nelle qualifiche del GP del Brasile! Bezzecchi in scia, Bagnaia arranca

Fabio Di Giannantonio completa una piccola grande impresa e ribalta totalmente la situazione dopo un venerdì negativo sulla nuova pista di Goiania, superando il taglio in un Q1 molto tirato e poi firmando a sorpresa il miglior tempo assoluto nella fase finale delle qualifiche per il Gran Premio del Brasile 2026, seconda tappa stagionale del Mondiale MotoGP.

Il pilota romano del team VR46 ha centrato così la terza pole position della carriera nel Motomondiale (la seconda nella classe regina dopo quella al Mugello da rookie nel 2022), guadagnando un’ottima posizione di partenza per le due manche in programma questo weekend sul circuito intitolato ad Ayrton Senna. “Diggia” ha fermato le lancette in 1’17″410 con la sua Desmosedici GP26, precedendo di soli 70 millesimi l’Aprilia del connazionale italiano Marco Bezzecchi, passato a sua volta dal Q1 dopo un venerdì negativo.

La prima fila in griglia verrà completata dalla Ducati ufficiale dello spagnolo Marc Marquez, terzo a 81 millesimi dalla pole nonostante una sessione tutt’altro che pulita tra una caduta, varie bandiere gialle e qualche sbavatura qua e là. Qualifica positiva anche per il francese Fabio Quartararo, 4° a 0.151 con la Yamaha, e per le Aprilia di Jorge Martin e Ai Ogura rispettivamente in quinta e sesta piazza a 0.220 e 0.292 dalla vetta.

Il piatto piange in casa KTM per Pedro Acosta e all’interno del team Factory Ducati per Francesco Bagnaia, entrambi penalizzati da una caduta nel primo run del Q2 e costretti ad accontentarsi di un 9° e di un 11° posto in vista della Sprint e del GP. Eliminati in Q1 gli altri azzurri con Franco Morbidelli 15° sulla Ducati VR46, Luca Marini 19° sulla Honda HRC ed Enea Bastianini 22° (ultimo) sulla KTM Tech 3 subito dietro ai compagni di marca Maverick Viñales e Brad Binder.