F1, Oscar Piastri: “Buoni progressi, ma il lavoro da fare è ancora tanto”

La McLaren batte un colpo nel venerdì di Suzuka. Oscar Piastri ha infatti segnato il miglior tempo in occasione della seconda sessione di prove libere valida per il GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, certificando segnali di miglioramento.

Nello specifico l’oceanico ha fermato il cronometro a 1:30.133, precedendo di 0.092 la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, secondo davanti al compagno di scuderia George Russell, terzo a 0.205. Una volta arrivato in zona mista, il pilota ha commentato quanto fatto:

“Nel complesso, è stata una giornata discreta per noi – ha detto Piastri – Abbiamo avuto la sensazione di aver fatto dei buoni progressi, soprattutto nella seconda sessione di prove libere, il che è stato incoraggiante. Le sensazioni sono positive e abbiamo raccolto dati preziosi che ci mettono in una posizione solida“.

Piastri ha poi chiosato: “Sappiamo che c’è ancora del lavoro da fare, ed è chiaro che alcuni dei nostri concorrenti, soprattutto i due piloti Mercedes, sono molto forti. Tuttavia, l’attenzione è rivolta alle nostre prestazioni. Speriamo di consolidare i progressi di oggi e di sfruttare questo slancio per essere ancora più competitivi“.