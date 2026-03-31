F1, Max Verstappen pronto per tornare al Nürburgring a metà aprile

Max Verstappen è pronto per tornare a dedicarsi alle ruote coperte approfittando della pausa del Mondiale di F1. La massima formula sarà infatti un mese senza gareggiare in seguito alla cancellazione del GP Bahrain e Arabia Saudita, eventi rispettivamente previsti il 12 ed il 19 aprile.

Le due date erano originariamente indette in concomitanza con gli ultimi due eventi del Nürburgring prima della 24 Ore che si svolgerà a metà maggio e che come noto vedrà la partecipazione del quattro volte campione del mondo.

L’olandese ha gareggiato in NLS 2 (Nürburgring Endurance Series) ed ora potrebbe correre NLS 4 e 5. Le prove citate sono particolari rispetto ad una normale prova del campionato teutonico essendo le qualificazioni per la 24 Ore, l’ultimo vero test prima dell’appuntamento più importante dell’anno.

La Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Winward Racing targata Red Bull è quindi pronta per tornare protgonista. Difficilmente vedremo l’auto in NLS 3 (sabato 11 aprile), i compagni di box di Verstappen e la stessa compagine che corre con bandiera americana hanno come prorità la prima tappa del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup a Le Castellet (Francia).

Discorso differente per le ‘ADAC 24h Nürburgring Qualifiers’ con il 28enne che sembra destinato ad alternarsi con il solo Lucas Auer. Assenti invece Daniel Juncadella e Jules Gounon, in pista a Imola per l’opening round del FIA World Endurance Championship rispettivamente con Genesis Magma Racing ed Alpine.

Sabato 19 e domenica 20 aprile si disputeranno quindi altre due competizioni sull’Inferno Verde, sempre sulla distanza delle quattro ore. Cambierà però l’orario di partenza rispetto al solito: race-1 è infatti prevista al tramonto (17.30), mentre race-2 partirà alle 13.00.

Rispetto a quanto accade abitualmente nelle varie corse del NLS anche la pista sarà leggermente differente. Gli organizzatori utilizzano infatti lo stesso disegno del tracciato che poi verrà impiegato per la 24 Ore. I piloti affronteranno quindi tutto il Nürburgring GP senza la Mercedes Arena prima di compiere il giro da 20 chilometri sull’Anello Nord del ‘Ring’.