F1, Andrea Stella fiducioso: “Dobbiamo continuare a lavorare sul telaio, la velocità c’è”

Si è chiuso con un podio il Gran Premio del Giappone 2026 della McLaren, terzo appuntamento del Mondiale F1. La scuderia britannica, dopo un inizio di stagione da dimenticare, è riuscita a portare a casa il primo risultato positivo a Suzuka con il secondo posto di Oscar Piastri. Una gara estremamente solida da parte dell’australiano, al primo GP annuale dopo i ritiri preventivi in Australia ed in Cina.

Positiva anche la performance del campione del mondo in carica Lando Norris, quinto ma sempre in scia a Mercedes e Ferrari. Un risultato soddisfacente anche per il Team Principal Andrea Stella, come riportato da Formula Passion: “È stato un buon weekend che ci permette di lasciare Suzuka incoraggiati. La velocità mostrata in qualifica è stata confermata in gara, e siamo stati davvero in grado di lottare con la Ferrari e, a tratti, con la Mercedes. Oscar ha disputato una gara superba dopo un’ottima partenza con un ritmo elevato, meritandosi pienamente il podio. Nonostante abbia saltato i primi due Gran Premi, sta mostrando la versione migliore di sé stesso da quando ha iniziato a correre in Formula 1: calmo, resiliente e fonte di ispirazione per tutta la squadra. Lando ha portato a casa punti importanti nonostante le sessioni di prove libere fortemente interrotte, che gli hanno permesso di girare a malapena due giri consecutivi prima della gara. La nostra esecuzione in gara, le partenze, la strategia e il modo in cui abbiamo sfruttato la power unit, sono stati solidi”.

La scuderia di Woking dovrà indubbiamente continuare in questo mese di pausa il lavoro sulla sua nuova monoposto. L’ingegnere italiano ne è già consapevole: “Sebbene questo risultato ci incoraggi, il nostro obiettivo rimane chiaro: dobbiamo migliorare le prestazioni fondamentali del nostro telaio. Le caratteristiche di questo circuito e le ottime prestazioni della nostra power unit hanno giocato a nostro favore, ma sappiamo che i nostri rivali hanno ancora un vantaggio in termini di grip in curva. Sappiamo di aver bisogno di qualche decimo di secondo in più dal telaio per poter lottare costantemente per la vittoria. Ora è nostra responsabilità fornire sia a Oscar che a Lando una vettura in grado di competere costantemente per le vittorie, e ci stiamo concentrando sull’introduzione degli aggiornamenti necessari nelle prossime gare per raggiungere questo obiettivo”.