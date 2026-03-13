F1, Lewis Hamilton: “Il team ha fatto un ottimo lavoro, ma perdiamo tanto nei rettilinei da Mercedes”

Lewis Hamilton si è piazzato in quarta posizione al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio di Cina 2026, in occasione del secondo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il veterano britannico della Ferrari si è tolto la piccola (o grande, a seconda dei punti di vista) soddisfazione di battere il compagno di squadra Charles Leclerc, solo 6°, fallendo però per 20 millesimi l’obiettivo massimo del terzo posto in favore della McLaren di Lando Norris.

“Sono davvero contento della sessione. Il mio team ha fatto un ottimo lavoro, soprattutto i miei ingegneri sono stati fantastici nel rimettere in sesto la macchina, perché la FP1 era stata una sessione insidiosa, con quel testacoda“, le dichiarazioni del sette volte campione iridato ai microfoni di Sky Sport dopo una qualifica Sprint tutto sommato positivo a livello personale.

Hamilton ha le idee chiare sulla causa principale dell’ampio distacco da George Russell ed in generale dalle Frecce d’Argento: “La macchina si comporta benissimo. È solo che, credo, stiamo perdendo soprattutto nei rettilinei, e perdiamo davvero tanto tempo rispetto a Mercedes. Abbiamo molto lavoro da fare, dobbiamo davvero impegnarci al massimo a Maranello per aumentare la potenza“.

“L’anno scorso eravamo consapevoli del fatto che la Mercedes partiva prima di noi e degli altri, e così è stato. Hanno fatto un lavoro fantastico e noi dobbiamo fare un passo avanti, dobbiamo spingere per riuscire a colmare questo divario. Dal punto di vista della guida le sensazioni sono ottime e possiamo competere con loro in curva, ma quando si ha meno potenza è così che va“, aggiunge il 41enne di Stevenage.