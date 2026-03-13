F1, George Russell: “La macchina è una gioia da guidare. In questi giorni abbiamo lavorato sulla partenza”

George Russell ha strappato la pole position in occasione delle qualifiche sprint valide per il GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Prova consistente per il britannico della Mercedes, il quale sta confermando le ottime cose già viste lo scorso fine settimana in Australia.

Nello specifico il pilota ha fermato il cronometro a 1:31.520, precedendo il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli (+0.289) e la McLaren di Lando Norris (+0.621). Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di King’s Lynn ha commentato quanto fatto:

“È stato fantastico, già dopo Melbourne le sensazioni sono state ottime, oggi la macchina era una gioia da guidare. Rispetto lo scorso anno il motore dà prestazioni eccellenti – ha detto Russell – Tanti fan qui? Sono rimasto sorpreso di vedere così tanti cappellini blu in nostro supporto, io è da un paio di anni che celebro questo evento con dei caschi speciali“.

Russell ha poi chiosato: “Da Melbourne in poi, tutto quello su cui abbiamo lavorato è stato cercare di migliorare la partenza, di fare tutto il possibile. Penso che abbiamo trovato dei miglioramenti. A Melbourne, ovviamente, i primi giri sono stati un po’ più insidiosi di quanto avremmo voluto, ma immagino che lo scopriremo domani mattina”.