F1, Lando Norris: “Non abbiamo fatto i giri necessari, ma abbiamo imparato qualcosa”

Un venerdì tutto sommato positivo per Lando Norris. Il detentore del titolo si è infatti attestato in top 4 in entrambe le prove libere valide per il GP del Giappone, appuntamento numero tre del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana in quel di Suzuka.

Nello specifico il britannico in forza alla Mercedes ha ottenuto la terza piazza nella prima sessione e la quarta nella seconda, dimostrando dunque dei passi in avanti significativi rispetto alla davvero sfortunatissima tappa di Shanghai. Intervenuto in zona mista, il pilota ha analizzato la sua giornata:

“Giornata difficile, non abbiamo fatto i giri necessari – ha detto Piastri – All’inizio delle FP2 non siamo riusciti a fare più di un giro alla volta, e gran parte della mattinata è stata dedicata al lavoro aerodinamico, quindi i giri che siamo riusciti a fare non sono stati molto rappresentativi. Su una pista come questa, si desidera semplicemente fare giri per acquisire fiducia e affinare l’assetto, e in questo momento siamo due o tre passi indietro, senza long run e con pochissimi giri consecutivi a disposizione.

Il nativo di Bristol ha poi aggiunto: “Detto questo, alla fine abbiamo messo insieme un po’ di cose e imparato qualcosa, anche se non quanto avremmo voluto. Useremo la notte per resettare tutto, analizzare i dati a nostra disposizione e cercare di sistemare alcune cose in modo da poter ottenere giri significativi e tornare in pista domani”.