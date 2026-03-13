F1 in tv, GP Cina 2026: orari sprint e qualifiche sabato 14 marzo, programma, streaming

Sabato 14 marzo, seconda giornata del fine-settimana del GP della Cina, seconda tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Uno schedule che prevede la Sprint Race e a seguire le qualifiche.

Mercedes che, dopo aver dominato la scena in Australia, si aspetta di fare lo stesso nel round cinese, sfruttando la potenza di un pacchetto che sembra proprio aver compreso meglio di chiunque altro le nuove norme tecniche. Il britannico George Russell e Kimi Antonelli sono pronti a monopolizzare la scena.

Per quanto concerne la Ferrari, bisognerà tirar fuori il meglio possibile dal pacchetto a proprio disposizione, nella consapevolezza che le Frecce d’Argento siano il riferimento. Il britannico Lewis Hamilton e il monegasco Charles Leclerc dovranno spingere al massimo per rendere al meglio possibile con la SF-26.

La seconda giornata del week end del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. È prevista la trasmissione in chiaro in diretta su TV8 e su TV8.it della Sprint Race e delle qualifiche. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

F1 IN TV

Sabato 14 marzo (orari italiani)

Ore 04.00-05.00 Sprint Race a Shanghai (Cina) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e TV8.

Ore 08.00-09.00 Qualifiche a Shanghai (Cina) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e TV8.

PROGRAMMA GP CINA F1 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

