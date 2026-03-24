F1, i precedenti della Ferrari in Giappone. Digiuno eterno, la Rossa non vince a Suzuka dal 2004!

La quarantesima edizione del Gran Premio del Giappone di F1 si disputerà domenica 29 marzo 2026. Si correrà come d’abitudine nell’autodromo di Suzuka, ormai diventato appuntamento primaverile. La dinamica non è affatto disdicevole, poiché consente di evitare la stagione dei tifoni, che nel Paese del Sol Levante si protrae sino a ottobre.

La Ferrari ha un rapporto ondivago con il Giappone. Diciamo pure che c’è stata una sorta di “Luna di Miele” tra il 1997 e il 2004, ma prima e dopo questi otto anni dorati, le soddisfazioni sono state pressoché nulle. Anzi, diciamo pure che la Rossa non vince in terra nipponica ormai da 22 anni! Si tratta di un digiuno clamoroso, se rapportato a un singolo GP.

Peraltro, quasi tutti i successi del Cavallino Rampante portano la firma di Michael Schumacher, passato per primo sotto la bandiera a scacchi ben 5 volte. Gli altri ferraristi capaci di trionfare sono stati Gerhard Berger e Rubens Barrichello. Si parla, dunque, di piloti di due o tre generazioni precedenti a quella contemporanea!

FERRARI – I PRECEDENTI

GP DEL GIAPPONE (39 EDIZIONI)

7 VITTORIE

5 Michael Schumacher (1997, 2000, 2001, 2002, 2004)

1 Gerhard Berger (1987)

1 Rubens Barrichello (2003)

10 POLE POSITION

6 Michael Schumacher (98, 99, 2000, 01, 02, 04)

1 Gerhard Berger (1987)

1 Rubens Barrichello (2003)

1 Felipe Massa (2006)

1 Sebastian Vettel (2019)

8 GIRI VELOCI

3 Michael Schumacher (1998, 1999, 2002)

2 Sebastian Vettel (2016, 2018)

1 Rubens Barrichello (2004)

1 Felipe Massa (2008)

1 Carlos Sainz Jr. (2024)

27 PODI

1977 Carlos Reutemann (2°)

1987 Gerhard Berger (1°)

1994 Jean Alesi (3°)

1996 Michael Schumacher (2°)

1997 Michael Schumacher (1°), Eddie Irvine (3°)

1998 Eddie Irvine (2°)

1999 Michael Schumacher (2°), Eddie Irvine (3°)

2000 Michael Schumacher (1°)

2001 Michele Schumacher (1°)

2002 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (2°)

2003 Rubens Barrichello (1°)

2004 Michael Schumacher (1°)

2006 Felipe Massa (2°)

2007 Kimi Räikkönen (3°)

2008 Kimi Räikkönen (3°)

2010 Fernando Alonso (3°)

2011 Fernando Alonso (2°)

2012 Felipe Massa (2°)

2015 Sebastian Vettel (3°)

2019 Sebastian Vettel (2°)

2022 Charles Leclerc (3°)

2024 Carlos Sainz Jr. (3°)

PILOTI FERRARI 2026

I PRECEDENTI A SUZUKA

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – Ritirato

2019 (FERRARI) – 6°

2022 (FERRARI) – 3°

2023 (FERRARI) – 4°

2024 (FERRARI) – 4°

2025 (FERRARI) – 4°

LEWIS HAMILTON

2009 (MC LAREN) – 3°

2010 (MC LAREN) – 5°

2011 (MC LAREN) – 5°

2012 (MC LAREN) – 5°

2013 (MERCEDES) – Ritirato

2014 (MERCEDES) – 1° {Gpv}

2015 (MERCEDES) – 1° {Gpv}

2016 (MERCEDES) – 3°

2017 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2018 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2019 (MERCEDES) – 3° {Gpv}

2022 (MERCEDES) – 5°

2023 (MERCEDES) – 5°

2024 (MERCEDES) – 9°

2025 (FERRARI) – 7°