Quando la prossima gara di F1? GP Giappone 2026: programma, orari, tv, streaming

Dopo aver messo in archivio anche la seconda tappa della stagione, ovvero il Gran Premio della Cina sul tracciato di Shanghai, è già tempo di pensare a quello che vivremo nelle prossime settimane. La massima categoria del motorsport, infatti, ci proporrà il Gran Premio del Giappone nel weekend del 27-29 marzo.

Sullo splendido e difficilissimo tracciato di Suzuka andrà in scena un fine settimana di estrema rilevanza per il campionato. La pista nipponica, infatti, che unisce curve mozzafiato e tratti veloci, è un vero e proprio ago della bilancia per vetture e piloti. Chi vince qui ha una monoposto di alto livello e, non in secondo piano, è un pilota che può puntare al titolo. Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull sono pronte ad incrociare nuovamente le armi.

Nelle ultime edizioni è stato spesso Max Verstappen a dettare legge tra “Snake”, “130R” e “Triangle chicane”. L’olandese della Red Bull ha vinto le ultime 4 edizioni, dopo che nel 2020 e 2021 non si era potuto correre per colpa della pandemia. In precedenza monologo Mercedes con 4 successi di Lewis Hamilton e uno a testa per Nico Rosberg e Valtteri Bottas. Ultimo successo della Ferrari? Addirittura nel 2004 con, nemmeno a dirlo, Michael Schumacher.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio del Giappone sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) saranno visibili in differita ed in chiaro qualifiche e gara. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, infine, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP GIAPPIONE 2026 F1 (orari italiani)

Venerdì 27 marzo

Ore 03.30-04.30 Prove libere 1

Ore 07.00-08.00 Prove libere 2

Sabato 28 marzo

Ore 03.30-04.30 Prove libere 3

Ore 07.00-08.00 Qualifiche

Domenica 29 marzo

Ore 07.00 Gran Premio del Giappone