F1, Oscar Piastri: “Grande delusione, cercheremo di lavorare il più possibile”

Si conclude con la straordinaria vittoria di Andrea Kimi Antonelli il Gran Premio della Cina 2026, secondo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Shangai, il bolognese ha condotto una gara perfetta, nonostante il sorpasso di Hamilton nella prima curva. L’italiano si è poi ripreso la vetta aumentando il suo vantaggio fino alla fine e conquistando il primo successo in F1.

Doppietta Mercedes con George Russell (+5-515) che si deve accontentare della piazza d’onore. Bene anche le Ferrari che si confermano seconda forza del Mondiale. Le due rosse hanno dato vita ad un duello intenso e senza esclusione di colpi al termine del quale Lewis Hamilton (+25.267) ha conquistato il primo podio con la scuderia di Maranello. Dietro di lui in quarta posizione Charles Leclerc (+28.894).

Continuano invece i problemi per la McLaren che è costretta a lasciare ai box le sue due monoposto. Per Oscar Piastri è il secondo Gran Premio saltato in stagione, questa volta per una complicazione prima del giro di formazione. L’australiano, come riportato da Rossomotori, ha così analizzato la situazione: “Si è trattato di un problema elettrico alla power unit. Diverso da quello di Lando (Norris, ndr), quindi è davvero un peccato che entrambi abbiano avuto problemi. Al momento non sappiamo altro. Ovviamente è una delusione”.

“Cercheremo di imparare il più possibile guardando la gara, dopodiché cercheremo di lavorare il più possibile prima del Giappone. Ovviamente i problemi di oggi sono stati fastidiosi, ma a parte questo, sappiamo di dover lavorare per migliorare le prestazioni, quindi è su questo che cercheremo di concentrarci”, ha poi concluso Piastri.