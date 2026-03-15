F1, battaglia furibonda tra Hamilton e Leclerc! Sorpassi a ripetizione e incidente sfiorato a Shanghai

Nella giornata della storica vittoria in Cina di Kimi Antonelli, a fare notizia è anche il primo podio dell’avventura ferrarista di Lewis Hamilton al termine di una sfida infuocata con Charles Leclerc. Le due Ferrari hanno dato vita ad una lunga serie di sorpassi e controsorpassi nel corso della gara di Shanghai, rischiando anche di fare il patatrac ma portando a casa alla fine il massimo risultato possibile per la squadra.

Mercedes ha confermato la sua superiorità a livello di passo, grazie ad una miglior gestione delle gomme e ad un buon vantaggio prestazionale nei rettilinei, centrando la seconda doppietta consecutiva ad inizio stagione e restando il punto di riferimento per chi ambisce alla vittoria del Mondiale 2026. La Scuderia di Maranello si è dovuta accontentare quindi del terzo e quarto posto, ritrovandosi di fatto nella terra di nessuno almeno per gli ultimi 15-20 giri.

In assenza delle McLaren (fuori dai giochi ancor prima di cominciare la corsa) e con una Red Bull in crisi nera, i piloti della Rossa erano consapevoli di giocarsi l’ultimo posto sul podio senza la pressione di una potenziale minaccia alle loro spalle (la Haas di Oliver Bearman era molto lontana), quindi si sono scatenati nel tentativo di vincere il confronto diretto e conquistare 3 punti in più per il campionato.

Ne è venuta fuori una battaglia durissima e oltremodo spettacolare, caratterizzata da diversi scambi di posizione tra il 24° ed il 40° giro, in cui entrambi non si sono risparmiati sfiorando il contatto in alcune occasioni ma riuscendo ad evitare l’incidente. Alla fine è stato il veterano britannico ad avere la meglio, sfatando il tabù del podio in Ferrari, mentre il monegasco ha confermato il suo rapporto problematico con la pista cinese.