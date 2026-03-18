Esordi di Matteo Berrettini ed Elisabetta Cocciaretto a Miami. Lo strano caso di Joao Fonseca

Signore e signori, a Miami è in programma una nuova giornata di incontri, anche se il condizionale resta d’obbligo. Le previsioni meteorologiche, infatti, non promettono nulla di buono. La pioggia è stata finora la vera protagonista del torneo, al punto che anche Jannik Sinner, arrivato ieri in Florida dopo il trionfo a Indian Wells, è stato costretto a interrompere l’allenamento a causa della perturbazione.

Le precipitazioni hanno avuto conseguenze anche sull’impianto principale, l’Hard Rock Stadium, dove si sono registrati alcuni danni. Per questa ragione oggi non si disputeranno match sul campo centrale: l’organizzazione ha riprogrammato 15 dei 16 incontri previsti, distribuendoli sugli altri campi e lasciando inutilizzata la struttura che ospita i Miami Dolphins.

A farne le spese sarà anche João Fonseca, che non scenderà in campo nell’attesa sfida contro l’ungherese Fábián Marozsán. Il match, che dovrà determinare il prossimo avversario dello spagnolo Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, è stato rinviato. Il direttore del torneo, James Blake, ha infatti chiarito che Fonseca giocherà esclusivamente sul Centrale per tutto il torneo, alla luce del grande seguito di pubblico che lo accompagna a Miami, memori anche di quanto accaduto nel 2025.

Lo scorso anno, infatti, un incontro del brasiliano inizialmente previsto su un campo secondario fu spostato all’ultimo momento sul Centrale a causa dell’enorme affluenza di tifosi, in gran parte brasiliani, generando notevoli disagi organizzativi. Di conseguenza, Fonseca scenderà in campo domani e, in caso di vittoria, sarà costretto ad affrontare Alcaraz senza alcun giorno di riposo.

In questo contesto, l’attenzione si sposta sugli esordi di Matteo Berrettini ed Elisabetta Cocciaretto. Il romano, ancora alla ricerca della miglior condizione, affronterà il francese Alexandre Müller nell’ultimo match in programma sul Grandstand (non prima delle 01:30 italiane). Si tratta di un test impegnativo per Berrettini, contro un avversario solido che potrebbe metterlo in difficoltà sul piano della continuità. Non si registrano precedenti tra i due.

Per quanto riguarda Cocciaretto, la marchigiana se la vedrà con la lettone Darja Semeņistaja nel secondo incontro sul Campo 2, il cui programma inizierà alle 16:00 italiane. Il 2026 dell’azzurra è stato finora altalenante: da un lato la soddisfazione per il secondo titolo WTA conquistato a Hobart, dopo quello di Losanna nel 2023; dall’altro, i consueti problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento. Positivo anche il cammino a Doha, dove ha raggiunto i quarti di finale battendo tra le altre la numero quattro del seeding, Coco Gauff. Tuttavia, gli acciacchi l’hanno costretta al ritiro a Dubai e al forfait a Indian Wells. Resta ora da capire se contro Semeņistaja riuscirà a presentarsi in condizioni fisiche adeguate.