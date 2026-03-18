Berrettini-Mueller oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streaming

I Miami Open 2026 di tennis vedranno scattare nella giornata odierna il primo turno: oggi, mercoledì 18 marzo, scenderà in campo anche l’azzurro Matteo Berrettini, che sul cemento della Florida (Stati Uniti) sfiderà il transalpino Alexandre Muller.

Il match del primo turno che vedrà protagonista il tennista romano sarà il quinto ed ultimo di giornata, con il programma che scatterà alle ore 17.00 italiane, ma si giocherà comunque non prima delle ore 01.30 italiane di giovedì 19 marzo: i due tennisti non si sono mai affrontati sul circuito maggiore.

La sfida che vedrà protagonista Matteo Berrettini nel primo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ATP MIAMI 2026

Mercoledì 18 marzo

Grandstand – Dalle ore 17.00 italiane

Jennifer Brady (Stati Uniti, WC)-Sloane Stephens (Stati Uniti, WC)

Non prima delle ore 18.00 italiane

Raphael Collignon (Belgio)-Grigor Dimitrov (Bulgaria)

A seguire

Ethan Quinn (Stati Uniti)-Hubert Hurkacz (Polonia)

Non prima delle ore 00.00 italiane di giovedì 19 marzo

Francesca Jones (Gran Bretagna)-Venus Williams (Stati Uniti, WC)

Non prima delle ore 01.30 italiane di giovedì 19 marzo

Matteo Berrettini (Italia)-Alexandre Muller (Francia)

PROGRAMMA ATP MIAMI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.