ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 27 aprile, ordine di gioco, streaming

Lunedì di passione al Mutua Madrid Open: oggi è il giorno in cui partono gli ottavi di finale del WTA 1000 e in cui prendono quota anche gli altri terzi turni del Masters 1000 ATP. E c’è anche un bel pezzo d’Italia, rappresentato da Flavio Cobolli e da Luciano Darderi.

In particolare, potrebbe tranquillamente finire in prima serata il match di Cobolli, opposto al paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, ventunenne fresco di top 100 che l’azzurro ancora non ha mai affrontato, dal momento che si parla di un uomo appena affacciatosi ai piani alti. Per Darderi, invece, un Cerundolo tira l’altro: dopo Juan Manuel arriva Francisco, con il quale ci sono spesso state lotte furiose sempre sulla terra. L’ultima di esse, in realtà, tanto lotta non è stata, un 6-4 6-2 a favore dell’argentino in finale a Buenos Aires. Torna, e gli si porge ancora una volta tutto l’affetto di questo mondo, Simone Bolelli con Andrea Vavassori: per loro l’argentino Guido Andreozzi e il francese Marcel Guinard.

La giornata di oggi del Mutua Madrid Open inizierà alle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211), nonché anche in chiaro su SuperTennis per quel che riguarda la WTA, e in diretta streaming su SkyGo, Now (tutto), SuperTenniX e sito di SuperTennis (WTA). OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di alcuni incontri scelti.

CALENDARIO MADRID OPEN 2026 OGGI

Lunedì 27 aprile

Campo Manolo Santana

Sessione diurna

Ore 11:00 Davidovich Fokina (ESP) [20]-Ruud (NOR) [12] – 3° turno ATP

NP Ore 13:00 Sabalenka [1]-Osaka (JPN) [14] – Ottavi WTA

NP Ore 16:00 Noskova (CZE) [13]-Gauff (USA) [3] – Ottavi WTA

Sessione serale

Ore 20:00 Atmane (FRA)-Zverev (GER) [2] – 3° turno ATP

NP Ore 21:00 Potapova (AUT)-Rybakina (KAZ) [2] – Ottavi WTA

Campo Arantxa Sanchez

Sessione diurna

Ore 11:00 Bencic (SUI) [11]-Baptiste (USA) [30] – Ottavi WTA

Tsitsipas (GRE)-Merida (ESP) [Q] – 3° turno ATP

Medvedev [7]-Budkov Kjaer (NOR) [Q] – 3° turno ATP

Sessione serale

Ore 19:00 Kostyuk (UKR) [26]-McNally (USA) – Ottavi WTA

Khachanov [13]-Mensik (CZE) [23] – 3° turno ATP

Stadio 3

Ore 11:00 Li (USA) [31]-Fernandez (CAN) [31] – Ottavi WTA

Sierra (ARG)-Pliskova (CZE) – Ottavi WTA

Andreeva [9]-Bondar (HUN) – Ottavi WTA

Blockx (BEL)-Auger-Aliassime (CAN) [3] – 3° turno ATP

Vallejo (PAR)-Cobolli (ITA) [10] – 3° turno ATP

Campo 4

Ore 11:00 Kozyreva/Skoch (CZE)-Perez (AUS)/Schuurs (NED) [8] – 2° turno doppio WTA

Llamas Ruiz (ESP)/Winter Lopez (ESP)-Krajicek (USA)/Mektic (CRO) – 1° turno doppio ATP

NP Ore 15:00 F. Cerundolo (ARG) [16]-Darderi (ITA) [18] – 3° turno ATP

NP Ore 17:00 Hsieh (TPE)/Kenin (USA) [7]-Boulter (GBR)/V. Williams (USA) [WC] – 2° turno doppio WTA

Campo 5

Ore 11:00 Arends (NED)/Pel (NED)-Goransson (SWE)/King (USA) – 1° turno doppio ATP

Harrison (USA)/Skupski (GBR) [4]-Cash (USA)/Tracy (USA) – 1° turno doppio ATP

NP Ore 14:30 Moutet (FRA)/Rinderknech (FRA) [WC]-Johnson (GBR)/Zielinski (POL) – 1° turno doppio ATP

Campo 6

Ore 11:00 Nys (MON)/Roger-Vasselin (FRA)-Gonzalez (ARG)/Molteni (ARG) – 1° turno doppio ATP

Andreozzi (ARG)/Guinard (FRA)-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [8] – 1° turno doppio ATP

Doumbia (FRA)/Reboul (FRA)-Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [2] – 1° turno doppio ATP

PROGRAMMA MADRID OPEN 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: ATP/WTA Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211), sola WTA SuperTennis (212 e chiaro)

Diretta streaming: SkyGo, Now, sola WTA SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport (match scelti)