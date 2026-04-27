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ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 27 aprile, ordine di gioco, streaming
Lunedì di passione al Mutua Madrid Open: oggi è il giorno in cui partono gli ottavi di finale del WTA 1000 e in cui prendono quota anche gli altri terzi turni del Masters 1000 ATP. E c’è anche un bel pezzo d’Italia, rappresentato da Flavio Cobolli e da Luciano Darderi.
In particolare, potrebbe tranquillamente finire in prima serata il match di Cobolli, opposto al paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, ventunenne fresco di top 100 che l’azzurro ancora non ha mai affrontato, dal momento che si parla di un uomo appena affacciatosi ai piani alti. Per Darderi, invece, un Cerundolo tira l’altro: dopo Juan Manuel arriva Francisco, con il quale ci sono spesso state lotte furiose sempre sulla terra. L’ultima di esse, in realtà, tanto lotta non è stata, un 6-4 6-2 a favore dell’argentino in finale a Buenos Aires. Torna, e gli si porge ancora una volta tutto l’affetto di questo mondo, Simone Bolelli con Andrea Vavassori: per loro l’argentino Guido Andreozzi e il francese Marcel Guinard.
La giornata di oggi del Mutua Madrid Open inizierà alle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211), nonché anche in chiaro su SuperTennis per quel che riguarda la WTA, e in diretta streaming su SkyGo, Now (tutto), SuperTenniX e sito di SuperTennis (WTA). OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di alcuni incontri scelti.
CALENDARIO MADRID OPEN 2026 OGGI
Lunedì 27 aprile
Campo Manolo Santana
Sessione diurna
Ore 11:00 Davidovich Fokina (ESP) [20]-Ruud (NOR) [12] – 3° turno ATP
NP Ore 13:00 Sabalenka [1]-Osaka (JPN) [14] – Ottavi WTA
NP Ore 16:00 Noskova (CZE) [13]-Gauff (USA) [3] – Ottavi WTA
Sessione serale
Ore 20:00 Atmane (FRA)-Zverev (GER) [2] – 3° turno ATP
NP Ore 21:00 Potapova (AUT)-Rybakina (KAZ) [2] – Ottavi WTA
Campo Arantxa Sanchez
Sessione diurna
Ore 11:00 Bencic (SUI) [11]-Baptiste (USA) [30] – Ottavi WTA
Tsitsipas (GRE)-Merida (ESP) [Q] – 3° turno ATP
Medvedev [7]-Budkov Kjaer (NOR) [Q] – 3° turno ATP
Sessione serale
Ore 19:00 Kostyuk (UKR) [26]-McNally (USA) – Ottavi WTA
Khachanov [13]-Mensik (CZE) [23] – 3° turno ATP
Stadio 3
Ore 11:00 Li (USA) [31]-Fernandez (CAN) [31] – Ottavi WTA
Sierra (ARG)-Pliskova (CZE) – Ottavi WTA
Andreeva [9]-Bondar (HUN) – Ottavi WTA
Blockx (BEL)-Auger-Aliassime (CAN) [3] – 3° turno ATP
Vallejo (PAR)-Cobolli (ITA) [10] – 3° turno ATP
Campo 4
Ore 11:00 Kozyreva/Skoch (CZE)-Perez (AUS)/Schuurs (NED) [8] – 2° turno doppio WTA
Llamas Ruiz (ESP)/Winter Lopez (ESP)-Krajicek (USA)/Mektic (CRO) – 1° turno doppio ATP
NP Ore 15:00 F. Cerundolo (ARG) [16]-Darderi (ITA) [18] – 3° turno ATP
NP Ore 17:00 Hsieh (TPE)/Kenin (USA) [7]-Boulter (GBR)/V. Williams (USA) [WC] – 2° turno doppio WTA
Campo 5
Ore 11:00 Arends (NED)/Pel (NED)-Goransson (SWE)/King (USA) – 1° turno doppio ATP
Harrison (USA)/Skupski (GBR) [4]-Cash (USA)/Tracy (USA) – 1° turno doppio ATP
NP Ore 14:30 Moutet (FRA)/Rinderknech (FRA) [WC]-Johnson (GBR)/Zielinski (POL) – 1° turno doppio ATP
Campo 6
Ore 11:00 Nys (MON)/Roger-Vasselin (FRA)-Gonzalez (ARG)/Molteni (ARG) – 1° turno doppio ATP
Andreozzi (ARG)/Guinard (FRA)-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [8] – 1° turno doppio ATP
Doumbia (FRA)/Reboul (FRA)-Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [2] – 1° turno doppio ATP
PROGRAMMA MADRID OPEN 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: ATP/WTA Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211), sola WTA SuperTennis (212 e chiaro)
Diretta streaming: SkyGo, Now, sola WTA SuperTenniX e sito di SuperTennis
Diretta Live testuale: OA Sport (match scelti)