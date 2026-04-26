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Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Guinard, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming
Comincia nella giornata di lunedì 27 aprile il percorso di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Madrid Open 2026, quarto Masters 1000 della stagione per il circuito ATP. Gli azzurri, accreditati dell’ottava testa di serie, affronteranno al primo turno la coppia formata dall’argentino Guido Andreozzi e dal francese Manuel Guinard.
L’affiatato binomio italiano torna dunque a competere a distanza di quasi un mese dal prestigioso trionfo di Miami, perché nei tornei successivi Vavassori aveva alternato diversi partner a causa dello stop forzato di Bolelli per un grave lutto familiare. Gli specialisti azzurri della specialità vanno considerati favoriti almeno sulla carta, con all’orizzonte un eventuale ottavo di finale contro Darderi/Tsitsipas.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Guinard, valevole per il primo turno del Masters 1000 di Madrid 2026. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (canale esatto da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.
CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-ANDREOZZI/GUINARD ATP MADRID 2026
Lunedì 27 aprile
Court 6 – Inizio alle ore 11.00
Nys/Roger-Vasselin vs Gonzalez/Molteni
A seguire
Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs Guido Andreozzi/Manuel Guinard
PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-ANDREOZZI/GUINARD: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport (canale esatto da definire).
Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.