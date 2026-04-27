ATP Madrid 2026: Bolelli/Vavassori alzano bandiera bianca. Andreozzi/Guinard accedono agli ottavi

Nel primo turno del tabellone di doppio maschile del torneo ATP di Madrid, secondo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, Andrea Vavassori e Simone Bolelli, alla prima partita dopo la vittoria del titolo di Miami, devono alzare bandiera bianca. L’argentino Guido Andreozzi e il francese Manuel Guinard piegano la coppia azzurra, titolare della testa di serie numero otto, 6-3 7-6(3) in un’ora e trentadue minuti e approdano agli ottavi, turno in cui sfideranno il tandem Darderi-Tsitsipas.

I due italiani difendono il servizio di apertura con la buona seconda del piemontese. La coppia franco/argentina replica a quindici per l’1-1, firma il break del 2-1 al deciding point sul dirompente diritto di Guinard al corpo di Vavassori e consolida il vantaggio acquisito con il punto del 3-1. Gli azzurri provano ad aggrapparsi alla battuta, la prima vincente del transalpino firma però il 4-2. Guinard/Andreozzi non arretrano di un passo, non concedono sconti sulla propria battuta e, capitalizzando il doppio fallo di Vavassori, si procurano la palla set che gli consegna il 6-3 della prima partita.

Lo smash vincente del sudamericano sancisce l’1-0 della seconda frazione. La prima vincente di Bolelli timbra l’immediato 1-1. I titolari della testa di serie numero otto, nel quarto gioco, si salvano al deciding point e siglano il 2-2 sulla robusta prima del bolognese; nella medesima situazione Andreozzi firma il 3-2 con il servizio. Nessuna delle due coppie riesce a rompere l’equilibrio, anche se gli azzurri non riescono a sfruttare tre deciding point. Bolelli/Vavassori rimontano da 15-40 nel dodicesimo gioco, salvano tre match point e impattano 6-6 con la volée del torinese. Il servizio è assoluto protagonista nelle prime battute come ben testimonia il 3-3 con cui si cambia campo. L’equilibrio si rompe con la risposta vincente del 4-3 di Andreozzi, Guinard è implacabile al servizio, consegna ai suoi altri tre match point e trasforma il primo per il definitivo 7-3.

Bolelli/Vavassori chiudono la propria prestazione con due ace, commettono un doppio fallo e servono il 64% di prime. La coppia italiana vince il 78% dei punti quando si affida alla prima, il 40% quando deve affidarsi alla seconda e non trasforma nessuna delle tre palle break a disposizione. La coppia franco/argentina vince il computo totale dei punti per 70 a 60.