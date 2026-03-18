Dove vedere la Superlega di volley 2026 oggi in tv: orari gara-3, programma, streaming

Tre serie già indirizzate e una serata che potrebbe già emettere i primi verdetti. Le gare 3 dei quarti di finale dei playoff scudetto di Superlega maschile mettono davanti a un possibile match point Sir Susa Vim Perugia, Cucine Lube Civitanova e Rana Verona, tutte avanti 2-0 nelle rispettive serie. Per Monza, Trento e Milano sarà invece una partita da dentro o fuori, con l’obiettivo di allungare la sfida e rinviare il verdetto almeno a gara 4.

Non è stato finora un quarto di finale semplice per la Sir Susa Vim Perugia contro Vero Volley Monza, anche se il risultato della serie dice 2-0 per gli umbri. Dopo il 3-1 ottenuto in gara 1, la formazione di Angelo Lorenzetti ha confermato la propria superiorità anche nella sfida disputata all’OpiquadArena, dove si è imposta al tie-break al termine di un confronto lungo e combattuto. Monza è riuscita più volte a trascinare la partita sul piano della lotta, ma nei momenti decisivi Perugia ha dimostrato di avere più soluzioni e una maggiore profondità di organico. I numeri di gara 2 raccontano bene l’andamento della sfida: 57% di squadra in attacco per Perugia, con il contributo decisivo di Kamil Semeniuk, autore di 22 punti, e di Roberto Russo, dominante al centro con 16 punti e il 78% in attacco. Monza ha provato a restare agganciata alla partita grazie alle buone prove di Frascio e Velichkov, ma per riaprire davvero la serie servirà qualcosa in più, soprattutto sul piano della continuità offensiva. In gara 3 al Pala Barton Energy la chiave potrebbe essere la capacità di Perugia di mantenere alta la pressione con battuta e attacco di palla alta: se gli umbri riusciranno a imporre il proprio ritmo, per Monza sarà complicato restare in partita per lunghi tratti.

Ancora più chiara, almeno nei risultati, la situazione tra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino. I marchigiani hanno prima espugnato la BTS Arena in gara 1 con il punteggio di 3-1, per poi dominare gara 2 all’Eurosuole Forum con un netto 3-0, concedendo appena 56 punti complessivi agli avversari. La serie è stata pesantemente influenzata dalle assenze in casa trentina: Alessandro Michieletto e Daniele Lavia non sono stati disponibili e la loro mancanza ha tolto alla squadra di casa peso offensivo, equilibrio e punti di riferimento nei momenti chiave. Civitanova ha sfruttato la situazione con grande concretezza. In gara 2 il protagonista principale è stato Aleksandar Nikolov, autore di 19 punti, ben supportato da Bottolo e dal contributo dei centrali, in una prestazione complessiva molto ordinata e aggressiva. Trento, invece, ha faticato molto in fase offensiva, chiudendo con appena il 39% di squadra in attacco. In gara 3 alla BTS Arena i trentini proveranno a reagire con orgoglio nonostante le difficoltà di formazione, cercando di spezzare il ritmo della Lube con battuta e muro-difesa. Dall’altra parte Civitanova ha l’occasione di chiudere la serie: se la distribuzione di Boninfante continuerà a coinvolgere più attaccanti e Nikolov manterrà questa efficacia, i marchigiani potrebbero già staccare il pass per la semifinale.

Molto vicina alla qualificazione anche la Rana Verona, avanti 2-0 nella serie contro Allianz Milano dopo il 3-0 casalingo di gara 1 e il prezioso 3-2 conquistato al Palalido. È probabilmente la serie più combattuta tra quelle sul 2-0, perché Milano in gara 2 ha mostrato segnali importanti, trascinata da uno straordinario Ferre Reggers, autore di 33 punti, e da una squadra capace di allungare il confronto fino al 15-17 del tie-break. Verona, tuttavia, ha dimostrato di avere più soluzioni offensive nei momenti decisivi. Keita ha messo a referto 21 punti, Darlan ha contribuito con 18, mentre al centro Zingel ha garantito grande solidità. Anche Christenson, pur senza numeri appariscenti, ha gestito con grande esperienza i momenti più delicati della partita. In gara 3 al Pala Agsm Aim Milano dovrà probabilmente disputare una partita quasi perfetta, soprattutto in attacco di palla alta, per riaprire la serie. Se Reggers e Otsuka riusciranno a mantenere un livello molto elevato, la formazione lombarda potrà allungare il confronto; se invece Verona riuscirà a imporre la propria fisicità al servizio e a muro, la chiusura della serie già mercoledì sera appare uno scenario più che possibile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di mercoledì 18 marzo di gara3 dei quarti di finale della Superlega maschile.

CALENDARIO PLAYOFF SUPERLEGA MASCHILE VOLLEY OGGI Mercoledì 18 marzo

Ore 20.30 – Sir Susa Scai Perugia vs Vero Volley Monza – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Rana Verona vs Allianz Milano – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 20.30 – Itas Trentino vs Cucine Lube Civitanova – Diretta streaming su DAZN e VBTV