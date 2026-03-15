Civitanova maiuscola con Bottolo e Nikolov! Trento crolla senza Lavia e Michieletto: 2-0 nei playoff scudetto

Civitanova ha sconfitto Trento con un perentorio 3-0 (25-22; 25-14; 25-20) nella gara-2 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley maschile, issandosi sul 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre supera il turno e si regala la semifinale contro la vincente di Verona-Milano). La Lube ha dettato legge di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum contro i Campioni d’Italia, fiaccati dall’infinita partita di Champions League giocata mercoledì sera (eliminazione nei playoff per opera del PGE Projekt Varsavia al golden set) e sempre più incerottati.

I dolomitici hanno infatti dovuto fare i conti con le assenze degli schiacciatori Alessandro Michieletto (la stagione sembra essere finita per il miglior giocatore degli ultimi Mondiali vinti dall’Italia) e Daniele Lavia (riacutizzarsi del problema fisico che lo ha tenuto fermo a lungo nel corso di questa stagione), cedendo in poco più di un’ora e trovandosi con le spalle al muro: per continuare a difendere il tricolore conquistato lo scorso anno dovranno vincere tre partite di fila contro la Lube, che sembra essersi rianimata in questa post-season dopo una Superlega vissute sulla montagne russe.

Il palleggiatore Mattia Boninfante ha innescato gli schiacciatori Aleksandar Nikolov (19 punti) e Mattia Bottolo (13 punti, 2 muri, 2 ace), l’opposto Pablo Kukartsev (6 punti) ha sostituito Eric Loeppky nel cuore del secondo set. Trento ha dovuto scontare le assenze di due stelle e ha pagato anche la giornata storta dell’opposto Theo Faure (4 punti), in doppia cifra soltanto il martello Jordi Ramon (13) affiancato di banda da Alessandro Bristot (2) sotto la regia di Riccardo Sbertoli.