Dove vedere in tv VakifBank Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Giovedì 19 marzo (ore 18.00) Milano affronterà il VakifBank Istanbul nel ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile: dopo aver perso il confronto d’andata per 3-2 di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud, subendo la portentosa rimonta da parte delle avversarie dal 2-0, le meneghine saranno chiamate a firmare un’impresa nella tana della corazzata turca se vorranno qualificarsi alla Final Four della massima competizione europea.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini dovranno vincere per 3-0 o 3-1, oppure imporsi al tie-break e poi aggiudicarsi il golden set di spareggio. Il Vero Volley dovrà fare i conti con la formidabile formazione di coach Giovanni Guidetti, che partirà con i favori del pronostico di fronte al proprio pubblico dello Spor Sarayi nella metropoli anatolica.

A guidare Milano saranno l’opposto Paola Egonu, le schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva (o Elena Pietrini), la centrale Anna Danesi, la palleggiatrice Francesca Bosio contro il VakifBank Istanbul, in cui figurano la bomber Tijana Boskovic, la schiacciatrice Marina Markova, le centrali Zehra Gunes e Chiaka Ogbogu.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di VakifBank Istanbul-Milano, ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max; in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono due ore avanti rispetto a noi).

QUANDO SI GIOCA VAKIFBANK-MILANO CHAMPIONS LEAGUE

Giovedì 19 marzo

Ore 18.00 VakifBank Istanbul vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA VAKIFBANK-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.