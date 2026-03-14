Piacenza rimonta due volte Modena e pareggia la serie dei quarti

Va sull’1-1 la serie di quarti di finale tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Group Modena. Tre set a due (18-25 25-17 28-30 25-21 18-16) per la squadra di Dante Boninfante in una combattutissima gara-2, che dimostra una volta di più come sia veramente alto l’equilibrio in questo confronto, e come potrebbe restarlo anche fino alla fine. Eccellente Alessandro Bovolenta con 23 punti, bene anche Gutierrez con 17 e Mandiraci con 21 per i padroni di casa; gli ospiti trovano 21 punti da Luca Porro e 17 da Vlad Davyskiba.

Per partire forte Modena lo fa, e lo fa da par suo: subito 0-5 con Buchegger e Porro protagonisti su tutta la linea. Di fatto per la Valsa Group l’inizio è già un via libera, perché il divario si allarga anche a 8 punti. Sono soprattutto Bovolenta e Gutierrez a cercare di dare la scossa a Piacenza, ma la squadra ospite di sconti ne fa pochi e non concede mai un riavvicinamento. Un attacco e un ace di Buchegger chiudono sul 18-25.

Aria ben diversa nel secondo set. Prima parte del parziale piuttosto tranquilla, poi è il turno di battuta di Mandiraci a creare tantissimi problemi a Modena. Piacenza, infatti, vola sulle ali di Bovolenta e Gutierrez, passando dal 6-5 al 10-5 per iniziare poi ad avere tantissimo sia da loro che da Luca Porro, che scavano il solco decisivo che conduce fino al 20-11 e, poi, al 25-17 che vale l’1-1.

Il terzo set è quello che maggiormente vive dei crismi della lotta. Prova l’allungo inizialmente Modena, che si pone fin sull’8-11, solo che Bovolenta e Paolo Porro tornano a giganteggiare fino al 12-11. Gutierrez suona la carica per Piacenza fino al 17-14, ma Luca Porro è protagonista dato che riporta tutto in parità a quota 20. La lotta diventa furiosa, ci sono quattro set point per Modena e uno per Piacenza fino a quando ancora Luca Porro, dopo un lungo momento di revisione, si vede assegnato l’attacco del 28-30.

Tutti gli sforzi profusi dai modenesi per vincere il terzo set ritornano per certi versi indietro nel quarto, anche se inizialmente questo non sembra perché arriva un allungo fino al 4-7 (muro di Sanguinetti). Una volta ripresa in mano la situazione, però, la Gas Sales Blue Energy spinge sul turno di battuta di Gutierrez prima e su quello di Simon poi, approfitta anche di alcuni errori dall’altra parte e ribalta tutto fino al 17-11. Qualche patema soltanto al momento di chiudere il parziale, ma si entra nel quinto set dopo il 25-21.

La partita, che nel frattempo diventa anche da record per durata in questi playoff (si arriverà alle due ore e mezza), vede subito Piacenza provare ad andare via, e non una sola volta, ma due. Ci si mette di mezzo sempre Davyskiba, che chiude sia l’uno che l’altro buco. Un terzo lo riapre Paolo Porro con il muro del 12-10. Altro recupero modenese con Buchegger, poi sbaglia in battuta Massari e c’è l’attacco dei due match point di Mandiraci. Match point che, però, non vanno a segno perché Simon sbaglia la battuta e Davyskiba, sempre lui, trova l’attacco vincente. Di palle per la vittoria ne arrivano altre due, prima della quinta che è quella buona con Mandiraci che tira giù l’ultimo pallone, quello del 18-16 e della parità nella serie.