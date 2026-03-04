Dove vedere in tv la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: orario, programma, streaming

Venerdì 6 marzo andrà in scena la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 20.00 inizierà uno spettacolo di circa due ore e mezza che segnerà l’inizio effettivo della manifestazione, i cui primi eventi agonistici si disputeranno già mercoledì 4 marzo (senza l’assegnazione delle medaglie). I momenti cardine saranno quelli iconici: la sfilata delle Nazioni con le relative bandiere, l’accensione del braciere da parte dell’ultimo tedoforo, l’annuncio di apertura della kermesse.

A fare da cornice all’evento sarà l’Arena di Verona, che lo scorso 22 febbraio ospitò la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali. I portabandiera dell’Italia saranno gli sciatori Chiara Mazzel e René De Silvestro, che avranno l’onore di tenere alto l’onore del Bel Paese in un momento molto sentito molto seguito a livello planetario.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CERIMONIA D’APERTURA PARALIMPIADI 2026

Venerdì 6 marzo

Ore 20.00 Cerimonia d’Apertura Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA CERIMONIA D’APERTURA PARALIMPIADI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.