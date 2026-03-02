Dove vedere in tv Como-Inter e Lazio-Atalanta, Coppa Italia calcio 2026: orari andata semifinali, programma, streaming

Dopo le fatiche dell’ultimo weekend di Serie A, il panorama calcistico nostrano è pronto in settimana a gettarsi sull’andata delle semifinali della Coppa Italia 2025-2026.

Le partite si disputeranno fra martedì e mercoledì, entrambe con calcio d’inizio alle ore 21.00. Si parte il 3 marzo con un interessante Como-Inter, per poi proseguire il 4 marzo con il faccia a faccia fra Lazio e Atalanta: primo atto del cammino che porta alla finalissima di Roma.

Le semifinali d’andata della Coppa Italia di calcio 2025-2026, Como-Inter e Lazio-Atalanta, si giocheranno fra martedì 3 e mercoledì 4 marzo. La trasmissione televisiva sarà curata Canale 5 nel primo caso e da Italia 1 nel secondo; con la diretta streaming gratuita che sarà visibile su Mediaset Infinity.

COPPTA ITALIA CALCIO 2026

Martedì 3 marzo

Ore 21.00 Como-Inter (Semifinale d’andata) – Diretta tv su Canale 5

Mercoledì 4 marzo

Ore 21.00 Lazio-Atalanta (Semifinale d’andata) – Diretta tv su Italia 1

PROGRAMMA COMO-INTER E LAZIO-ATALANTA: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Canale 5 per Como-Inter e Italia 1 per Lazio-Atalanta

Diretta streaming: Mediaset Infinity