Lazio e Atalanta si dividono la posta nell’andata di Coppa Italia. A Roma finisce 2-2

Si decide tutto al ritorno. Lazio e Atalanta si sono divise la posta in occasione del match di andata valido per le semifinali della Coppa Italia 2025-2026 di calcio. Pari molto particolare quello delle due compagini, complice un doppio botta e risposta a distanza ravvicinata che ha contrassegnato il secondo tempo.

L’occasione più pericolosa della prima frazione è quella di Zappacosta che, al 40’, con un pallone schiacciato sfiora il vantaggio trovando però soltanto la traversa. Ma ad apertura di secondo tempo, precisamente al 47′, sono i biancocelesti a sbloccare il tabellino, passando avanti con un colpo sotto di Dele-Bashiru su bella invenzione di Maldini.

La Dea però non ci sta e, appena quattro minuti dopo, dunque al 51′, ripristina immediatamente gli equilibri con Pasalic, particolarmente bravo ad approfittare di una respinta sfortunata da parte di Provedel. Come un curioso pattern, la situazione già vista nella ripresa si riproporrà in modo speculare sul finale.

All’87’ infatti la Lazio va nuovamente in rete con Boulaye Dia, il quale sorprende una retroguardia troppo molle da parte di Pasalic, salvo poi essere raggiunta ancora una volta dagli orobici per merito di Musah, autore di un tiro potente e ravvicinato scaturito da un bel numero di Sulemana. Il ritorno si giocherà tra più di un mese, nello specifico nella settimana che va dal 20 al 26 aprile (data ancora da definirsi).