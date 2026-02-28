Calcio
Calcio, dai prossimi Mondiali si cambia: sostituzioni in 10″, lotta ai finti infortuni ed alle perdite di tempo
L’IFAB ha rilasciato le nuove regole, che verranno applicate già a partire dai prossimi Mondiali di calcio, per velocizzare il gioco ed evitare le perdite di tempo: la mannaia si abbatte sui rinvii dei portieri, sulle sostituzioni e sugli infortuni che richiedono l’intervento dei sanitari.
Dal 1° giugno 2026, infatti, per gli infortuni viene posto un limite: i giocatori che chiederanno l’ingresso dello staff medico, in caso di intervento superiore agli 8″, dovranno stare fuori per 1′, lasciando in inferiorità numerica la propria squadra. Eccezione a questa regola vale per gli infortuni successivi a falli puniti con un cartellino giallo o rosso.
Il VAR, inoltre, potrà intervenire in caso di errori arbitrali legati all’assegnazione di calci d’angolo, oppure di valutazioni sbagliate in caso di seconda ammonizione, che porta all’espulsione. Nulla potrà fare il video assistente per la prima ammonizione, per non spezzettare troppo il gioco.
I portieri avranno 8″ di tempo per rinviare una volta entrati in possesso della sfera, e lo stesso vale per la rimessa dal fondo, per la quale in caso di evidente perdita di tempo, l’arbitro potrà concedere un massimo di 5″, al termine dei quali verrà concesso un calcio d’angolo agli avversari. Velocizzate anche le rimesse laterali.
Le sostituzioni andranno rese più rapide: si avranno a disposizione 10″ di tempo per uscire dal momento in cui il tabellone luminoso viene mostrato dal quarto uomo, altrimenti la squadra che opera il cambio sarà costretta a giocare in inferiorità numerica fino alla successiva interruzione del gioco.