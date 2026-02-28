Dove vedere in tv Italia-Svezia, Qualificazioni Mondiali calcio 2027: orario, programma, streaming

Dall’adrenalina degli Europei 2025 alla nuova rincorsa verso il palcoscenico più ambito. Per la Nazionale Italiana di calcio femminile si apre una stagione cruciale: le qualificazioni alla decima edizione della Coppa del Mondo FIFA Femminile 2027, in programma in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio 2027. Inserite nel Gruppo 1 della Lega A, le azzurre faranno il loro esordio martedì 3 marzo alle 18.15 (diretta su Rai 2) allo stadio Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria contro la Nazionale femminile di calcio della Svezia. Un incrocio che, fin dalle prime battute, potrebbe indirizzare il destino del girone.

La memoria riporta a un anno fa, quando il pass continentale arrivò soltanto nelle ultime battute, al termine di un duello serrato con Nazionale femminile di calcio dei Paesi Bassi e Nazionale femminile di calcio della Norvegia. Un precedente che invita a non lasciare nulla al caso.

Il commissario tecnico Andrea Soncin ha convocato 27 calciatrici per inaugurare il nuovo percorso. Rientrano dopo l’assenza nella tournée statunitense di fine anno Emma Severini e Barbara Bonansea; di nuovo a disposizione anche Angelica Soffia, Benedetta Glionna ed Elisa Polli, pronte a dare qualità ed esperienza a un gruppo che mescola entusiasmo e maturità.

La Svezia, attualmente quinta nel Ranking FIFA, arriva con il desiderio di riscatto dopo un Europeo chiuso ai quarti e la doppia sconfitta contro la Nazionale femminile di calcio della Spagna nella semifinale di Nations League. Quello di Reggio Calabria sarà il quinto confronto tra l’era Soncin e le scandinave: nei precedenti due pareggi e due sconfitte, ma la storia complessiva racconta 28 incroci, con 16 successi svedesi.

La partita tra Italia e Svezia, primo incontro della fase di qualificazione ai Mondiali 2027 di calcio femminile, andrà in scena martedì 3 marzo, con calcio d’inizio alle ore 18:15, allo stadio ‘Oreste Granillo’ di Reggio Calabria. La trasmissione televisiva sarà curata da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

ITALIA-SVEZIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2027

Martedì 3 marzo

Ore 18:15 Italia vs Svezia allo stadio ‘Oreste Granillo’ di Reggio Calabria – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA ITALIA-SVEZIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2027: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport