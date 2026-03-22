Daniil Medvedev: “Mi ha dato molto fiducia aver giocato pari a pari con Sinner”

Daniil Medvedev continua a collezionare vittorie quest’anno e ha già trovato un ottimo ritmo agonistico in questo inizio di stagione. Dopo aver raggiunto la finale a Indian Wells, il russo ha iniziato la sua avventura al Miami Open 2016 con una vittoria combattuta contro il giovane giapponese Rei Sakamoto , in una partita in cui ha dovuto affinare il suo gioco e adattarsi a condizioni molto diverse da quelle del deserto californiano.

Lungi dal rimuginare su una sconfitta come quella subita appena una settimana fa, Medvedev, in un’intervista a Tennis Channel, si è concentrato sulla sua capacità di competere ad armi pari con avversari del calibro di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz . Una sensazione che, come lui stesso ammette, è fondamentale per affrontare con ambizione il secondo Masters 1000 del Sunshine Double.

“Indian Wells è stato un torneo fantastico, dove ho raggiunto la finale. C’è sempre un po’ di amaro in bocca perché vorresti vincere, ma ti dà anche molta fiducia, soprattutto giocando contro una come Sinner e arrivando così vicina alla vittoria. Mi dimostra che sono in buona forma. Ora voglio provare a disputare un grande torneo a Miami. Il primo set non è andato come speravo, ma sono contenta di essere riuscita a rimontare. Nuovo turno, nuova opportunità per fare qualcosa di importante“, ha raccontato in conferenza stampa.

“Mi sento in ottima forma. È vero che giocare tornei fa venire la stanchezza, ma non è il mio primo anno nel circuito e so come gestirla. Inoltre, cerco sempre di vedere le cose in modo positivo, in ogni caso. Ci sono tornei in cui è difficile vederla così, ma a Miami, se perdi presto hai più tempo per prepararti alla terra battuta e goderti la città, e se vinci, beh, è ​​fantastico, perché è per questo che sei qui. È una situazione vincente in entrambi i casi, e sono contento di qualsiasi cosa accada“, ha sottolineato Medvedev.

“Mi sto divertendo molto. A volte potrei prepararmi meglio per il torneo da un punto di vista puramente tennistico, ma ho partecipato a degli eventi davvero divertenti. Alcuni erano obbligatori, ma altri li ho scelti io, come uscire con Andrey (Rublev), e ci siamo divertiti un sacco. Ci si stanca un po’, ma se si vive come un robot dentro e fuori dal campo… preferisco trovare un equilibrio tra la vita dentro e fuori dal circuito. Miami mi sta trattando molto bene“, le considerazioni del russo.

E sulle condizioni di Miami: “Non è mai facile passare da Indian Wells a Miami quando hai giocato bene lì, ma allo stesso tempo hai molta fiducia, ed è questo che mi ha permesso di vincere. Non voglio dire che il campo sia più lento perché non ne sono sicuro, ma venendo dall’aria secca e veloce di Indian Wells, con un campo più veloce quest’anno, gli scambi qui sono sembrati molto più lenti, anche se il servizio ha funzionato bene per entrambi“.